Інтерфакс-Україна

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11:02 19.03.2025

Припинено діяльність міжнародної групи шахраїв з майнінгу

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Українські правоохоронці спільно з колегами з Латвії та Німеччини викрили зловмисників, які переконували людей інвестувати у неіснуючий проєкт з майнінгу криптовалюти, встановлена сума збитків складає щонайменше $300 тис., повідомила пресслужба Національної поліції.

"Департамент кіберполіції та Головне слідче управління Нацполіції України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора спільно з правоохоронцями Латвії та Німеччини за сприяння працівників Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва, а також за підтримки Європолу викрили транснаціональну злочинну групу, до якої входили громадяни країн ЄС та України", - йдеться у повідомленні Нацполіції на сайті у середу.

Правоохоронці встановили, що зловмисники з початку 2021 року рекламували, переважно в європейському інтернет-просторі, послуги "хмарного майнінгу" криптовалюти: громадяни за гроші віддалено орендували обчислювальні потужності сторонніх компаній, які нібито використовувалися для генерації віртуальних активів, що надалі мали надходити вкладникам у вигляді дивідендів. Члени угруповання навіть створили спеціальний вебсервіс для імітації діяльності неіснуючого проєкту, введення людей в оману та отримання їхніх персональних даних.

Трьом громадянам України у вказаній злочинній схемі була відведена роль пособників, а саме — легалізаторів коштів або так званих "грошових мулів" (money mules). З метою конспірації незаконно отримані активи спочатку надходили на гаманці українців, а потім перераховувалися на підконтрольні організаторам рахунки або обготівковувалися.

Слідчі Нацполіції встановили, що всі причетні до оборудки громадяни України є родичами, двоє з яких виїхали до Німеччини після початку повномасштабного вторгнення. Третій фігурант залишився в Україні та проживає у місті Дніпро.

Під час розслідування правоохоронці Латвії виявили криптогаманці, що використовувались злочинцями. Поліцейські провели глибинний аналіз транзакцій у криптовалюті та відслідкували ланцюг переказів коштів від потерпілих до підозрюваних.

Загальний обсяг надходжень за шахрайським криптогаманцем, куди першочергово перераховувалися кошти від жертв, складає 154,6 біткойнів (ВТС), що в еквіваленті становить майже $13 млн. Встановлена наразі сума збитків складає щонайменше $300 тис. або 12 млн грн. в гривневому еквіваленті.

Відомо, що серед потерпілих є громадяни США, Латвії, Ізраїлю, Мальти, Іспанії та інших країн.

Українські поліцейські провели низку обшуків на території м. Дніпро за місцями реєстрації та проживання фігурантів. Одночасно були проведені обшуки за місцями проживання двох членів угруповання на території Німеччини. Вилучено низку доказів протиправної діяльності.

Двом фігурантам, які мешкають у Німеччині, а також їх спільнику, мешканцю м. Дніпро, слідчі повідомили про підозру за ч. 3 ст. 195 Кримінального Кодексу Латвії. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Триває досудове розслідування з метою встановлення всіх причетних до злочинної діяльності осіб, повного кола потерпілих, а також остаточної суми завданих збитків.

Теги: #шахраї #майнінг

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