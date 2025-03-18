VEON та Cohen Circle уклали угоду для виведення "Київстару" на Nasdaq

Материнська компанія найбільшого оператора мобільного зв'язку в Україні "Київстар" - глобальний цифровий оператор VEON оголосила про підписання угоди про об'єднання бізнесу (Business Combination Agreement, BCA) з компанією з придбання активів спеціального призначення Cohen Circle Acquisition Corp для опосередкованого лістингу "Київстару" на біржі Nasdaq (США).

"Ми в "Київстарі" рухаємося за планом — сьогодні VEON та Cohen Circle підписали угоду про об'єднання бізнесу. Це означає, що "Київстар" став на крок ближче до лістингу на фондовій біржі у США. Безумовно, процес об’єднання займе певний час. В результаті, новостворена компанія Kyivstar Group Ltd. стане материнською компанією Kyivstar і буде зареєстрована на Nasdaq. Буде приємно бачити тикер KYIV на Нью-Йоркській фондовій біржі Nasdaq в США", - написав CEO "Київстару" Олександр Комаров у Facebook у вівторок.

Після завершення процедури об'єднання бізнесу (Business Combination) материнською компанією "Київстар" стане Kyivstar Group Ltd, яку на фондовій біржі Nasdaq зареєструють під тикером KYIV. VEON володітиме щонайменше 80% випущеного та неоплаченого капіталу Kyivstar Group. Це станеться одразу після закриття транзакції, що відбудеться у третьому кварталі 2025 року. Строки залежатимуть від схвалення акціонерів Cohen Circle та інших умов закриття, йдеться в повідомленні на сайті VEON.

На момент закриття угоди оціночна вартість "Київстару" становитиме $2,21 млрд.

Раніше в інтерв'ю "Економічній правді" Комаров розповів, що опосередкованому лістингу "Київстару" на Nasdaq передуватиме кілька етапів. Після підписання BCA з Cohen Circle йтиме підготовка проспекту, роад-шоу, тренування. Окремо будуть вирішені питання щодо структури, юрисдикції, оцінки активів.

Голова правління та CEO Cohen Circle Бетсі Коен, коментуючи угоду, зазначила, що "Київстар" – надихаючий бізнес і значна інвестиційна можливість, яка може забезпечити зростання для міжнародних інвесторів, оскільки Україна вступає у фазу відновлення.

Додаткова інформація щодо Business Combination, включаючи презентацію для інвесторів, буде доступна у Звіті іноземного емітента за формою 6-K, який VEON надасть Комісії з цінних паперів та бірж США. Його оприлюднять на сайті www.sec.gov. Також копія угоди з об’єднання та презентація для інвесторів будуть доступні в Поточному звіті за формою 8-K, який подасть до SEC компанія Cohen Circle, уточнили в VEON.

Як відомо, у січні VEON оголосив про підписання протоколу про наміри здійснити розміщення частини акцій "Київстару" на фондовій біржі Nasdaq Stock Market LLC (Nasdaq) з компанією з придбання активів спеціального призначення Cohen Circle Acquisition Corp (CCIRU). Повідомлялося, що підписання проколу надасть змогу VEON і Cohen Circle опрацювати можливість об'єднання бізнесу між VEON Holdings B. V. (VEON Holdings) і Cohen Circle для непрямого лістингу "Київстару" на Nasdaq. Також зазначалося, що VEON продовжить володіти мажоритарним пакетом VEON Holdings.

"Київстар" — найбільший український оператор електронних комунікацій, що станом на вересень 2024 року обслуговував близько 23,3 млн абонентів мобільного зв’язку та понад 1,1 млн абонентів "Домашнього Інтернету". Компанія надає послуги з використанням широкого спектру мобільних і фіксованих технологій, у тому числі 4G, Big Data, Cloud solutions, сервіси для кіберзахисту, цифрове ТБ. Акціонер "Київстару" — міжнародна група VEON, акції якої знаходяться на фондовій біржі Nasdaq (США).

VEON надає конвергентний зв'язок та цифрові послуги майже 160 мільйонам клієнтів у шести країнах, де проживає понад 7% населення світу.

Cohen Circle Acquisition Corp. I — це спеціалізована компанія з придбання, спонсором якої є інвестиційна компанія Cohen Circle, LLC, створена з метою здійснення злиття, обміну акціями, придбання активів, купівлі акцій, реорганізації або подібного об'єднання бізнесу з одним або кількома підприємствами у сфері технологій та/або фінансових послуг. Паї, звичайні акції класу А та цінні папери Cohen Circle котируються на Nasdaq під тикерами CCIRU, CCIR та CCIRW відповідно.