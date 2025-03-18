Інтерфакс-Україна

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11:24 18.03.2025

Середній чек цифрового проєкта складає 5-8 млн грн – СЕО MODUS X

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Середній чек цифрового проєкта складає 5-8 млн грн – СЕО MODUS X

Вартість середнього проєкта цифровізації складає 5-8 млн грн, і цього достатньо для створення базових речей, повідомив СЕО IT-компанії MODUS X Дмитро Осика.

"Це залежить від амбіцій і цілей програми. З нашого досвіду, середній чек зовнішнього клієнта – це 5-8 млн грн. Це середній проєкт. Як на мене, для невеликих завдань, тобто для створення софтових речей, застосунків, без якихось серйозних інфраструктурних вкладень, без датчиків-сенсорів тощо, цілком собі нормальна сума", – сказав Осика в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, наприклад, для вкладень у кібербезпеку, у закупівлю обладнання цієї суми буде недостатньо.

Осика пояснив, що проєкти на 20-40 млн грн – це вже великі проєкти, а більше – "це масштабні впровадження".

"Є різний рівень зрілості клієнта. Одним дуже багато треба для того, щоб вийти хоч на якийсь рівень, тому що вони не займалися цим раніше, вони тільки починають це робити. І там потрібно фінансувати в довгу. А є клієнти, які досить нормально почуваються, оскільки вони раніше вкладалися, і в них є завдання з тюнінгу, доопрацювання, впровадження нововведень. Тобто залежно від масштабу, запиту, може змінюватись цей середній чек", – описав ситуацію глава MODUS X.

Як повідомляв в цьому ж інтерв’ю СЕО MODUS X Дмитро Осика, вона утворилася наприкінці 2022 року, виділившись зі структури енергохолдингу ДТЕК після реалізації трирічної програми цифрової трансформації групи компаній ДТЕК "Modus", аби напрацювати конкурентність на ринку, в тому числі за межами України, та отримати нові перспективи.

ДТЕК володіє компанією MODUS X, але зараз вона працює не тільки з компаніями групи, але фокусує увагу на клієнтів, не пов’язаних з нею, як на ринку України, так і за її межами. З березня 2024 року компанія залучила 14 нових клієнтів не з групи ДТЕК, серед яких великі українські бізнеси з таких галузей, як рітейл, банківська сфера, автомобільний дистрибуційний бізнес, агросектор та виробництво продуктів харчування. В енергосекторі її частка як ІТ-компанії складає не менше 25%. В компанії на цей час працює 700 співробітників.

Теги: #осика #modus_x

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