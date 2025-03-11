Цифровізація мереж ДТЕК дозволяє розпізнавати дефекти на ЛЕП на 98% і суттєво скорочувати час їхнього усунення – СЕО MODUS X

Цифровий продукт – мобільні обхідні бригади, запроваджений у "ДТЕК Мережі" під час реалізації програми цифровізації компаній групи ДТЕК Modus дозволяє розпізнавати дефекти на лініях електропередачі на 98% і суттєво скорочувати час усунення пошкоджень, повідомив СЕО компанії IT-компанії MODUS X Дмитро Осика.

"Ми допомогли їм розробити і впровадили наш продукт – мобільні обхідні бригади. Це комплекс рішень, що дає змогу, по-перше, дефектувати й оцінювати стан повітряних ліній. Це рішення, з яким давно вже працює компанія, – піднімається дрон, з лідаром, з відео фотофіксацією, з GPS-координацією, і всі ці датчики сканують лінію (…). Він фіксує, де виявив дефекти, і скидає дані AI для аналізу. Ми навчили його точності розпізнавання дефектів на ЛЕП на 98%", – сказав Осика в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, людині не потрібно втручатися у ці процеси, а AI розпізнає і видає наряд мобільним бригадам мереж, які уже з самого початку розуміють характер пошкоджень і механізм їхнього усунення.

"Такий підхід дає колосальну економію часу і ресурсів – ми підраховували, що тільки на відсутності паперового листування бригада економить годину. А є ще оптимізація маршруту, а це, знову-таки, економія часу й палива. Зрештою, для клієнтів ДТЕК це виливається в менше часу без світла", – пояснив СЕО MODUS X.

Він також вказав, що компанія веде переговори з одним з обленерго не з групи ДТЕК, яке зацікавилося таким рішенням.

"Поки що все впирається у фінансування. Як ви знаєте, діяльність ОСР регулюється тарифами, що встановлюються національним енергорегулятором НКРЕКП. І не завжди у компаній є можливість добитися включення цифровізації в тариф, довести, що це дійсно ефективно. Але я радий, що регулятор дивиться позитивно в цей бік. Адже "ДТЕК Мережі" вдалося довести йому, що цифровий двійник – це важлива складова майбутнього всього дистрибуційного бізнесу", – зазначив Осика.

Як повідомляв у цьому ж інтерв’ю СЕО MODUS X Дмитро Осика, вона утворилася наприкінці 2022 року, виділившись зі структури енергохолдингу ДТЕК після реалізації трирічної програми цифрової трансформації групи компаній ДТЕК "Modus", аби напрацювати конкурентність на ринку, в тому числі за межами України, та отримати нові перспективи.

ДТЕК володіє компанією MODUS X, але зараз вона працює не тільки з компаніями групи, але фокусує увагу на клієнтів, не пов’язаних з нею, як на ринку України, так і за її межами. З березня 2024 року компанія залучила 14 нових клієнтів не з групи ДТЕК, серед яких великі українські бізнеси з таких галузей, як рітейл, банківська сфера, автомобільний дистрибуційний бізнес, агросектор та виробництво продуктів харчування. В енергосекторі її частка як ІТ-компанії складає не менше 25%. В компанії на цей час працює 700 співробітників.