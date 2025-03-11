IT-компанія MODUS X виділилася зі структури ДТЕК для напрацювання конкурентності на ринку й нових перспектив розвитку – СЕО

IT-компанія MODUS X утворилася наприкінці 2022 року, виділившись зі структури енергохолдингу ДТЕК після реалізації трирічної програми цифрової трансформації групи компаній ДТЕК "Modus", аби напрацювати конкурентність на ринку, в тому числі за межами України, та отримати нові перспективи, повідомив СЕО компанії Дмитро Осика.

"Ми реально працюємо як IT-компанія, і для нас важлива наша конкурентність на зовнішньому ринку, тому що для внутрішнього клієнта ДТЕК це теж підтвердження нашого професіоналізму, наших можливостей. Тому ми розробили стратегію, затвердили її в наглядовій раді та створили MODUS Х", – сказав Осика в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що ДТЕК володіє компанією MODUS X, але зараз вона працює не тільки з компаніями групи, але фокусує увагу на клієнтів, не пов’язаних з нею, як на ринку України, так і за її межами.

Осика також акцентував, що відокремлення дає можливість поділитися наявними напрацюваннями та досвідом з іншими клієнтами, привнести інноваційні проєкти, які б компанія з ДТЕК ніколи не робила б, а на зовнішньому ринку може реалізувати. Крім того, за його словами, це також додатковий заробіток.

"А як наслідок – наш персонал постійно вдосконалюється і розвивається, а ми набуваємо додаткових експертиз. І, зрештою, це можливість забезпечити таку стійкість, яка дозволяє нам у нинішніх складних умовах працювати із зовнішніми замовниками", – зазначив СЕО MODUS Х, який з 2019 року відповідав за програму цифрової трансформації ДТЕК.

За його даними, у MODUS X, яка спеціалізується на впровадженні різних інформаційних систем, кібербезпеки, інфраструктури управління даними, бізнес-застосунків, працює майже 700 співробітників, зокрема IT-фахівців та технічних фахівців, які займаються цифровізацією бізнесу та забезпечують його кібербезпеку.

За 2024 рік MODUS Х зросла на 25%, і за версією DOU (професійне співтовариство розробників України - ІФ-У) увійшла в ТОП-3 українських IT-компаній за темпами зростання і в ТОП-10 за кількістю розміщених вакансій на цьому ресурсі.

Також за даними агентства AIN (українське інтернет-видання про ІТ-бізнес, стартапи, технології та підприємництво - ІФ-У) вона увійшла в ТОП-15 найбільших IT-компаній України за доходом за результатами 3 кварталу 2024 року (останні дані на цей час). За версією BRDO (незалежний аналітичний центр у сфері економічного регулювання - ІФ-У) MODUS Х увійшла до ТОП-30 IT-компаній України за доходами у 2023 році і в ТОП-10 IT-компаній за кількістю сплачених податків.