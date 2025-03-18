Інтерфакс-Україна

Телеком

13:14 18.03.2025

З початку повномасштабної війни MODUS X відбила майже 140 млн спроб кібератак – СЕО

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З початку повномасштабної війни MODUS X відбила майже 140 млн спроб кібератак – СЕО

За весь час повномасштабної війни ІТ-компанії MODUS X вдалося відбити понад 137,5 млн спроб кібератак, у перерахунку за день протягом цього періоду було у середньому 125 тис. спроб кібератак, повідомив СЕО компанії Дмитро Осика.

"Ми зараз посилили команду нашого сек'юріті-центру, він працює 24/7. У нас мільйони атак, починаючи від простих DDoS атак, найелементарніших спроб забанити сайт і закінчуючи більш просунутими, які хочуть вкрасти пароль, логін, щоб потім нашкодити. Наприклад, за весь час повномасштабної війни, нам вдалося відбити понад 137,5 млн спроб кібератак. Тобто в середньому за день протягом цього періоду було 125 тис. спроб кібератак"", – сказав Осика в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, кожному бізнесу, тим паче в нинішніх умовах, потрібно забезпечити кібербезпеку "хоча б у якомусь варіанті".

Попит на кібербезпеку з початку військових дій вже змінився, і багато компаній, бачачи, скільки було зломів, наприклад, в Телеком сфері, розуміють, "що це погано закінчується". Водночас, запровадження технологій кібезпеки залежить від можливостей та зрілості клієнтів. Він пояснив, що клієнти завжди намагаються зіставити рівень ризику з обсягом інвестицій і потім ухвалити це рішення.

"Але якщо зараз для багатьох захист від таких технологій (просунутих атак – ІФ-У) щось на кшталт космосу, то я думаю, що за рік-два це теж стане фактором буденності, тобто бізнес as usual", – прогнозує Осика.

Відповідаючи на питання, чи були на ДТЕК результативні хакерські атаки, СЕО MODUS X сказав: "Результативні? Ось цього не було. Але серйозні, звичайно, були. Такі, що ми місяць відбивалися. Ви одразу розумієте, з ким ви маєте справу на тому боці. Якщо заходять профі, то треба бути готовим працювати 24/7. З цієї причини, ми, власне, з початку війни і перейшли на 24/7. У нас постійно йде моніторинг, працюють команди. І частина того, чому ми швидко реагуємо, це AI, який ми застосовуємо для аналізу подібного роду речей".

Як повідомляв в цьому ж інтерв’ю СЕО MODUS X Дмитро Осика, вартість середнього проєкта цифровізації складає 5-8 млн грн, і цього достатньо для створення базових речей.

MODUS X утворилася наприкінці 2022 року, виділившись зі структури енергохолдингу ДТЕК після реалізації трирічної програми цифрової трансформації групи компаній ДТЕК "Modus", аби напрацювати конкурентність на ринку, в тому числі за межами України, та отримати нові перспективи.

ДТЕК володіє компанією MODUS X, але зараз вона працює не тільки з компаніями групи, але фокусує увагу на клієнтів, не пов’язаних з нею, як на ринку України, так і за її межами. MODUS X розробляє плани виходу на ринок Європи (насамперед Польщі), вважаючи його пріоритетним, оскільки там представлений її ключовий клієнт ДТЕК, але допускає можливість виходу й на інші ринки, в тому числі США.

З березня 2024 року компанія залучила 14 нових клієнтів не з групи ДТЕК, серед яких великі українські бізнеси з таких галузей, як рітейл, банківська сфера, автомобільний дистрибуційний бізнес, агросектор та виробництво продуктів харчування. В енергосекторі її частка як ІТ-компанії складає не менше 25%. В компанії на цей час працює 700 співробітників.

СЕО вказав, що компанія вже реалізувала понад 400 проєктів, переважно для  Групи компаній ДТЕК, більшість з яких, зокрема, по ДТЕК Енерго, ВДЕ, можуть бути адаптовані для інших компаній та бізнесів.

Теги: #осика #кібератака #modus_x

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