Цифрові рішення допомогли ДТЕК скоротити пошук у Європі обладнання для ремонтів після обстрілів – СЕО MODUS X

Цифрові рішення на базі AI допомогли енергетикам ДТЕК прискорити пошук необхідного для відновлення енергооб’єктів обладнання за профілем викидів електростанцій у Європі, повідомив СЕО IT-компанії MODUS X Дмитро Осика.

"Обстрілами було зруйновано енергоінфраструктуру, потрібно було знайти запчастини. І їх довго не могли знайти. І ось наш досвід взаємодії з однією з платформ, теж не буду через конфіденційність розповідати, якою, допоміг нам це зробити. Як? Програма проаналізувала профіль викидів низки електростанцій у Європі. І за профілем сліду викиду ми зрозуміли, що він збігається з нашим, тож з великою ймовірністю там є схоже з нашим обладнання", – сказав Осика в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, далі вже були фокусні звернення до європейських енергетиків, і вони підтвердили наявність необхідного обладнання.

"Тобто такий нестандартний підхід до аналітики допомагає сильно прискорити процес пошуку необхідних запчастин", – резюмував Осика.

Він зазначив, що компанія користується винятково своїми цифровими моделями, які "з нуля" пишуть її спеціалісти.

СЕО вказав, що компанія вже реалізувала понад 400 проєктів, переважно для Групи компаній ДТЕК, більшість з яких, зокрема, по ДТЕК Енерго, ВДЕ, можуть бути адаптовані для інших компаній та бізнесів.

Як повідомляв у цьому ж інтерв’ю СЕО MODUS X Дмитро Осика, цифровий продукт – мобільні обхідні бригади, запроваджений в "ДТЕК Мережі" під час реалізації програми цифровізації компаній групи ДТЕК "Modus" дозволяє розпізнавати дефекти на лініях електропередачі на 98% і суттєво скорочувати час усунення пошкоджень. Він також вказав, що компанія веде переговори з одним з обленерго не з групи ДТЕК, яке зацікавилося таким рішенням.

MODUS X утворилася наприкінці 2022 року, виділившись зі структури енергохолдингу ДТЕК після реалізації трирічної програми цифрової трансформації групи компаній ДТЕК "Modus", аби напрацювати конкурентність на ринку, в тому числі за межами України, та отримати нові перспективи.

ДТЕК володіє компанією MODUS X, але зараз вона працює не тільки з компаніями групи, але фокусує увагу на клієнтів, не пов’язаних з нею, як на ринку України, так і за її межами. З березня 2024 року компанія залучила 14 нових клієнтів не з групи ДТЕК, серед яких великі українські бізнеси з таких галузей, як рітейл, банківська сфера, автомобільний дистрибуційний бізнес, агросектор та виробництво продуктів харчування. В енергосекторі її частка як ІТ-компанії складає не менше 25%. В компанії на цей час працює 700 співробітників.