MODUS X готується до роботи на ринку Європи і допускає вихід на інші ринки – СЕО

ІТ-компанія MODUS X розробляє плани виходу на ринок Європи, вважаючи його пріоритетним, оскільки там представлений її ключовий клієнт – енергохолдинг "ДТЕК", але допускає можливість виходу й на інші ринки, зокрема США, повідомив її СЕО Дмитро Осика.

"З одного боку, наше завдання – скрізь, де перебуває група компаній "ДТЕК", забезпечувати їх потрібними послугами і максимум підтримувати. За кордоном у нас є частина команди. Щоправда, не дуже велика, але є. З іншого боку, ми опрацьовуємо окремо ринок і необхідність відкриття окремого офісу. В цьому випадку ми дивимося більше на Польщу як місце, з якого нам було б зручно обслуговувати європейських клієнтів", – сказав Осика в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, європейський ринок цікавий тим, що досить своєрідний, і на ньому вже багато компаній, які можуть надати ті чи інші послуги.

"З того, що є зараз, – клієнти та партнери європейські на цьому ринку пропонують нам співпрацю. Це такі нішеві послуги, пов'язані, наприклад, із міграцією, припустімо, з хмари одного провайдера в хмару іншого і навпаки. Обидва є лідерами ринку, думаю, всі здогадуються, про кого йдеться. При цьому у нас велика експертиза щодо обох", – навів Осика приклад роботи в Європі.

Він охарактеризував це як "поки що дуже точкові звернення", тому великих планів амбітного захоплення цього ринку у компанії немає, але вона його аналізує, оскільки там перебуває її внутрішній клієнт – "ДТЕК".

"Тож гріх не попрацювати на цьому ринку, і ми все готуємо до цього", – зауважив СЕО MODUS X.

Він зазначив, що, відповідно, компанія фокусується на Європі, але при цьому не відкидає, наприклад, американський ринок, цікавіший, за його словами, вищою маржинальністю і можливістю додаткового заробітку.

"Якщо наші клієнти потребуватимуть наших послуг там, то чому б нам не піти за ними?" – пояснив Осика.

Водночас він зазначив, що існують бар'єри виходу на такі ринки, зокрема мовний, ментальний, часова різниця.

Як повідомив в цьому ж інтерв’ю СЕО MODUS X, компанія утворилася наприкінці 2022 року, виділившись зі структури енергохолдингу "ДТЕК" після реалізації трирічної програми цифрової трансформації групи компаній "ДТЕК" Modus, аби напрацювати конкурентність на ринку, в тому числі за межами України, та отримати нові перспективи.

"ДТЕК" володіє компанією MODUS X, але зараз вона працює не тільки з компаніями групи, але фокусує увагу на не пов’язаних з нею клієнтів як на ринку України, так і за її межами. З березня 2024 року залучила 14 нових клієнтів не з групи "ДТЕК", серед яких великі українські бізнеси з таких галузей як ритейл, банківська сфера, автомобільний дистрибуційний бізнес, агросектор та виробництво продуктів харчування. В енергосекторі її частка як ІТ-компанії становить не менше 25%. В компанії працює 700 співробітників.