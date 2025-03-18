Українські IT-компанії переходять від аутсорсу до створення власних продуктів, і це хороша історія – СЕО MODUS X

Українські ІТ-компанії все частіше переходять від аутсорсингу до створення власних продуктів, і це дуже підвищує якість сприйняття України та українських IT, повідомив СЕО MODUS X Дмитро Осика.

"З тенденцій, які мене теж тішать, це те, що наші українські IT-компанії дедалі більше переходять від класичного галерного підходу, коли вони просто продають ресурси на сторону, до сервісно-продуктової історії. Тобто, вони намагаються зробити продукти й вивести їх на ринок", – сказав Осика в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, це дуже покращує якість сприйняття України та українських IT, і "це хороша історія".

"Сподіваюся, таких кейсів, як Grammarly (розроблена в Україні Алексом Шевченком, Максом Литвином та Дмитром Лідером онлайн-платформа на основі AI для допомоги у спілкуванні англійською мовою - ІФ-У), у нас буде з'являтися більше, зокрема, й завдяки такому підходу", – зазначив Осика.

Як повідомляв в цьому ж інтерв’ю СЕО MODUS X Дмитро Осика, вартісь середнього проєкта цифровізації складає 5-8 млн грн, і цього достатньо для створення базових речей.

MODUS X утворилася наприкінці 2022 року, виділившись зі структури енергохолдингу ДТЕК після реалізації трирічної програми цифрової трансформації групи компаній ДТЕК "Modus", аби напрацювати конкурентність на ринку, в тому числі за межами України, та отримати нові перспективи.

ДТЕК володіє компанією MODUS X, але зараз вона працює не тільки з компаніями групи, але фокусує увагу на клієнтів, не пов’язаних з нею, як на ринку України, так і за її межами. MODUS X розробляє плани виходу на ринок Європи (насамперед Польщі), вважаючи його пріоритетним, оскільки там представлений її ключовий клієнт ДТЕК, але допускає можливість виходу й на інші ринки, в тому числі США.

З березня 2024 року компанія залучила 14 нових клієнтів не з групи ДТЕК, серед яких великі українські бізнеси з таких галузей, як рітейл, банківська сфера, автомобільний дистрибуційний бізнес, агросектор та виробництво продуктів харчування. В енергосекторі її частка як ІТ-компанії складає не менше 25%. В компанії на цей час працює 700 співробітників.

СЕО вказав, що компанія вже реалізувала понад 400 проєктів, переважно для Групи компаній ДТЕК, більшість з яких, зокрема, по ДТЕК Енерго, ВДЕ, можуть бути адаптовані для інших компаній та бізнесів.