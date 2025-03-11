Частка IT-компанії MODUS X в енергосекторі складає приблизно 25%, поза межами ДТЕК вона у 2024 р. залучила 14 клієнтів – СЕО

Частка в енегосекторі України IT-компанії MODUS X, яка утворилася наприкінці 2022 року, виділившись зі структури енергохолдингу ДТЕК, складає не менше 25%, повідомив СЕО компанії Дмитро Осика.

"ДТЕК, наш ключовий клієнт, представлений у кількох секторах енергетики (…). Тому у нас серйозна експертиза в енергетиці, цей профіль ми покриваємо практично весь. Якщо частка ДТЕК в енергосекторі України складає 30-35%, то наша частка як ІТ компанії, яка працює у цій сфері, не менша за 25%", – сказав Осика в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, на зовнішній ринок (йдеться про клієнтів не з групи ДТЕК – ІФ-У) MODUS X у березні 2024 року, тому говорити про суттєві частки поки не можна, але за неповний 2024 рік вона вже залучила 14 клієнтів поза межами ДТЕК.

"Через умови конфіденційності (NDA) або через те, що проєкти ще тривають, ми не можемо називати конкретні компанії, але серед них – великі українські бізнеси з таких галузей, як рітейл, банківська сфера, автомобільний дистрибуційний бізнес, агросектор та виробництво продуктів харчування. Також вже у цьому році ми продовжуємо залучати нових клієнтів", – зазначив Осика.

Він пояснив, що MODUS X прагне уніфікувати підходи до роботи як із зовнішніми, так і з внутрішніми клієнтами.

"Це класичний підхід IT-компаній, і він змінює сприйняття нас у ДТЕК – тепер нас бачать як зовсім іншу компанію, що працює по-новому, із сучасним підходом. Наприклад, ми суттєво покращили наш NPS (Net Promoter Score, індекс споживчої лояльності - ІФ-У) серед внутрішніх клієнтів, регулярно його вимірюємо та знаємо, як він співвідноситься з показниками наших конкурентів. Практично ми покращили NPS за цей рік на 40%", – зазначив СЕО компанії.

Осика вказав, що це дуже важливий показник з точки зору конкурентоспроможності порівняно з іншими ІТ-компаніями на ринку.

"Фактично, неможливо бути успішним, якщо цей показник нижчий за середньоринковий – у такому разі тебе завжди сприйматимуть гірше та віддаватимуть перевагу іншим. Іншими словами, це питання базової "гігієни", – зауважив він.