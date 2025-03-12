Федоров анонсував новий проєкт "Дії" зі створення венчурних фондів для підтримки технологічних стартапів

В Україні розпочали розробку нового проєкту "Дія.City Invest", покликаного стимулювати створення невеликих венчурних фондів для розвитку високотехнологічних стартапів, повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Щоб в Україні зʼявилися свої Google, Facebook, Uber, потрібно сформувати культуру венчурних інвестицій. Тому разом із Нацкомісією з цінних паперів та фондового ринку працюємо над концептом Дія.City Invest", - написав він у телеграм у середу.

Задля цього, за словами Федорова, планується розробити відповідне законодавство, яке дасть змогу запустити в Україні венчурний інвестиційний фонд буквально за тиждень. "У Дія.City Invest створюватимуть невеликі венчурні фонди розміром до €20 мільйонів на початковому етапі. Фокус — на інвестиціях у резидентів Дія.City", - наголосив він.

"В Україні може зʼявитися до 10 венчурних фондів, а українські технологічні стартапи матимуть «паливо» для розвитку й масштабування тут, в Україні. Кожен зможе підтримати талановитий стартап і заробити на ідеях", - зазначив Федоров.

Віцепрем'єр висловив вдячність голові НКЦПФР Руслану Магомедову за партнерство. "Саме технологічний сектор — наш ключ до сильної економіки", упевнений Федоров.