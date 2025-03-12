"Нова пошта" у Чехії запустила доставку посилок у власні пункти видачі

Найбільший оператор експрес-відправлень "Нова пошта" запустила в Чехії доставку посилок у власні пункти видачі розташовані в закладах і магазинах.

Як повідомила пресслужба в середу, нові точки сервісу запрацювали десяти чеських містах: в Їглаві, Оломоуці, Чеських Будейовицях, Брно, Пршибрамі, Ліберці, Біліні, Усті-над-Лабем, Тепліце та Хомутові.

Точки видачі розташовані в закладах українського бізнесу - магазинах українських товарів, сервісних центрах, готелях, ательє, уточнила пресслужба.

У нових пунктах можна як отримати сплачену посилку до 30 кг і оголошеною вартістю до 8500 грн (5000 крон). Також можна відправити посилку. Оформлення відправлення здійснюється онлайн через мобільний застосунок або сайт. Після оплати клієнт приносить запаковану посилку до найближчого пункту прийому.

Вартість доставки у пункт прийому та видачі дорівнює вартості доставки у стаціонарні відділення "Нової пошти" в Чехії, додаткових доплат не передбачено.

У різних пунктах доступні варіанти відправки посилок вагою 10 кг, 15 кг або 30 кг – система сама підкаже можливі опції під час оформлення, вказано в повідомленні.

Пресслужба "Нової пошти" анонсувала послугу пакування та можливість оформлення відправок безпосередньо в пунктах прийому та видачі посилок в Чехії найближчим часом.

З посиланням на CEO "Нової пошти" в Чехії Андрія Артеменко повідомляється, що компанія планує відрити ще сім міні-відділень у найбільших містах Чехії, а також розширити мережу власних пунктів прийому та видачі посилок.

Наразі мережа "Нової пошти" в Чехії складається з восьми власних відділень у Празі, Брно, Пльзені, Ліберці, Остраві та Пардубіце. Компанія також використовує 1300 партнерських поштоматів Alza Box одного з найбільших рітейлерів у Чехії і Словаччині Alza.cz, а також мережу пунктів прийому та видачі посилок GLS Parcel Shop, що належить провідному європейському оператору логістичних послуг General Logistics Systems B.V. (GLS), яка є провідним європейським оператором логістичних послуг.

Клієнти "Нової пошти" також можуть скористатися кур’єрською доставкою.