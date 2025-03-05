"Нова пошта" відкрила нове відділення в Сполученому королівстві

Лідер експрес-відправлень в Україні компанія "Нова пошта" відкрила третє відділення в Сполученому Королівстві – у Манчестері, повідомила компанія.

"Відтепер клієнти Нової пошти, що мешкають в агломерації Великий Манчестер, можуть отримати чи відправити документи, посилки та вантажі вагою до 100 кг. з відділення. Воно працює щодня за адресою 149 Cheetham Hill Rd, Cheetham Hill, Manchester", - ідеться в повідомленні пресслужби "Нової пошти".

В компанії нагадали, що крім як в стаціонарних відділеннях клієнти можуть скористатись послугами "Нової пошти" за допомогою кур'єрської доставки. Кур'єр може забрати оплачене та запаковане відправлення з будь-якої адреси у Сполученому Королівстві, включаючи Вельс, Шотландію та Північну Ірландію для подальшої доставки по країні, по Європі або в Україну, ідеться в повідомленні.

З грудня минулого року у клієнтів з'явилась можливість отримувати та відправляти посилки вагою до 15 кг через 7 тис. поштоматів InPost по всій території Сполученого Королівства, нагадали в компанії.

“Ми планомірно розвиваємо всі канали доставки, щоб задовольнити будь-які потреби наших клієнтів: масштабуємо власну мережу, розвиваємо кур’єрську доставку, додаємо нові точки сервісу, як-от відправка з поштоматів та постійно пропонуємо нові послуги. Наше завдання зробити так, щоб між клієнтом і посилкою було якомога менше очікування і менше зайвих рухів", - сказав СEO Nova Post Europe Олександр Лисовець.

Він також повідомив, що компанія запустила послугу, за допомогою якої можна обрати зручний часовий інтервал для приїзду кур’єра.

У 2024 році "Нова пошта" відкрила два відділення в Лондоні. Вони працюють за адресами:

Обидва відділення працюють без вихідних за адресами: поштове відділення до 30 кг: 42 Fleet St, Temple, EC4Y 1BT, вантажне відділення до 1000 кг: Unit 7, Falcon Court, St. Martin`s Way, SW17 0JH. Термін доставки в Україну — від 5 днів.