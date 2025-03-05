Телеком

18:31 05.03.2025

"Нова пошта" відкрила нове відділення в Сполученому королівстві

2 хв читати
"Нова пошта" відкрила нове відділення в Сполученому королівстві

Лідер експрес-відправлень в Україні компанія "Нова пошта" відкрила третє відділення в Сполученому Королівстві – у Манчестері, повідомила компанія.

"Відтепер клієнти Нової пошти, що мешкають в агломерації Великий Манчестер, можуть отримати чи відправити документи, посилки та вантажі вагою до 100 кг. з відділення. Воно працює щодня за адресою 149 Cheetham Hill Rd, Cheetham Hill, Manchester", - ідеться в повідомленні пресслужби "Нової пошти".

В компанії нагадали, що крім як в стаціонарних відділеннях клієнти можуть скористатись послугами "Нової пошти" за допомогою кур'єрської доставки. Кур'єр може забрати оплачене та запаковане відправлення з будь-якої адреси у Сполученому Королівстві, включаючи Вельс, Шотландію та Північну Ірландію для подальшої доставки по країні, по Європі або в Україну, ідеться в повідомленні.

З грудня минулого року у клієнтів з'явилась можливість отримувати та відправляти посилки вагою до 15 кг через 7 тис. поштоматів InPost по всій території Сполученого Королівства, нагадали в компанії.

“Ми планомірно розвиваємо всі канали доставки, щоб задовольнити будь-які потреби наших клієнтів: масштабуємо власну мережу, розвиваємо кур’єрську доставку, додаємо нові точки сервісу, як-от відправка з поштоматів та постійно пропонуємо нові послуги. Наше завдання зробити так, щоб між клієнтом і посилкою було якомога менше очікування і менше зайвих рухів", - сказав СEO Nova Post Europe Олександр Лисовець.

Він також повідомив, що компанія запустила послугу, за допомогою якої можна обрати зручний часовий інтервал для приїзду кур’єра.

У 2024 році "Нова пошта" відкрила два відділення в Лондоні. Вони працюють за адресами:

Обидва відділення працюють без вихідних за адресами: поштове відділення до 30 кг: 42 Fleet St, Temple, EC4Y 1BT,  вантажне відділення до 1000 кг: Unit 7, Falcon Court, St. Martin`s Way, SW17 0JH. Термін доставки в Україну — від 5 днів.

Теги: #манчестер #відділення #нова_пошта

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:43 05.03.2025
В Одесі знищено відділення "Нової пошти"

В Одесі знищено відділення "Нової пошти"

17:49 03.03.2025
"Нова пошта" запустила другу СЕС в Києві

"Нова пошта" запустила другу СЕС в Києві

16:40 20.02.2025
Подякувати волонтерам: українців запрошують номінувати їх на відзнаку «Варті»

Подякувати волонтерам: українців запрошують номінувати їх на відзнаку «Варті»

19:59 18.02.2025
"Нова пошта" закриває останнє відділення у Покровську

"Нова пошта" закриває останнє відділення у Покровську

11:14 10.02.2025
"Нафтогаз" у 2024 р. відкрив 228 нових партнерських відділень у 132 населених пунктах

"Нафтогаз" у 2024 р. відкрив 228 нових партнерських відділень у 132 населених пунктах

14:54 03.02.2025
"Нова пошта" відкрила нове відділення у Чехії

"Нова пошта" відкрила нове відділення у Чехії

16:06 28.01.2025
"Нова пошта" у 2024р відкрила в Україні 10 тис. нових відділень і поштоматів

"Нова пошта" у 2024р відкрила в Україні 10 тис. нових відділень і поштоматів

05:36 22.01.2025
На базі одного з Вишгородських медзакладів відкрили нове реабілітаційне відділення - ОВА

На базі одного з Вишгородських медзакладів відкрили нове реабілітаційне відділення - ОВА

12:34 21.12.2024
Зеленський призначив Цимбалюка новим постпредом при Відділенні ООН та інших організаціях у Женеві

Зеленський призначив Цимбалюка новим постпредом при Відділенні ООН та інших організаціях у Женеві

13:47 13.12.2024
"Нова пошта" збільшила кількість відділень у Польщі до 50, планує відкрити ще 20

"Нова пошта" збільшила кількість відділень у Польщі до 50, планує відкрити ще 20

ВАЖЛИВЕ

Речник МЗС: Повідомлення про те, що в Україні заблоковано доступ до соцмережі Truth Social, не відповідають дійсності

"Нова пошта" закриває останнє відділення у Покровську

Мережа "Київстар" зможе працювати 10 год без е/е з другої половини 2025 р. - CEO

Держспецзв'язку повідомляє про спроби кібератак від імені CERT-UA

Мінкультури підтвердило ВВС, "Белсат ТБ", "Укрінформу", "Наше радіо", НСТУ та Associated Press статус критично важливих

ОСТАННЄ

Суд США відхилив клопотання Маска про призупинення перетворення OpenAI на комерційну структуру

Держкомтелерадіо в лютому додало 10 книг до переліку антиукраїнських видань

Послуга реєстрації шлюбу онлайн у "Дія" недоступна, шлюби реєструють відділи ДРАЦС офлайн

Кількість перенесених номерів мобільного зв'язку за останні 8 міс. зросла вдвічі

Акції Intel додають 6% на новинах про можливе залучення Nvidia і Broadcom як клієнтів

Майже половину опитаних у "Київ Цифровий" влаштовує розміщення торгівельних наметів у місті

Сервіс Skype закривають, у травні всіх користувачів переведуть у Teams

Найкраще покриття мережі і найвищу швидкість мобільного зв'язку в 2-му півріччі 2024р мав "Київстар" - Ookla

Amazon представила свій перший квантовий процесор

Кількість поштових відправлень у 2023-2024 рр. сягнула 103,7 млн, з них 91,2% імпортовано в Україну

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА