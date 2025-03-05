Суд США відхилив клопотання Маска про призупинення перетворення OpenAI на комерційну структуру

Американський федеральний суд відхилив клопотання Ілона Маска про призупинення перетворення OpenAI на комерційну структуру як забезпечувальний захід на час судових розглядів, пише Financial Times.

Суддя Північного округу Каліфорнії Івонн Гонсалес Роджерс відхилила всі аргументи мільярдера, назвавши ці заходи екстраординарними.

Маск подав клопотання наприкінці 2024 року, заявивши, що OpenAI та її засновник і голова Сем Альтман порушили правила конкуренції і відхилилися від початкової місії стартапу, вирішивши створювати штучний інтелект заради прибутку, а не суспільного блага.

За словами мільярдера, OpenAI, порушуючи антимонопольне законодавство, просила інвесторів не фінансувати конкурентів, а її перетворення з некомерційної структури на комерційну порушує її зобов'язання перед ранніми інвесторами, зокрема й самим Маском.

Водночас Гонсалес Роджерс перенесла слухання за позовом Маска про незаконність перетворення OpenAI на більш ранній термін - осінь цього року. Суддя послалася на "суспільні інтереси, що стоять на кону, і потенціал заподіяння шкоди в разі протизаконного перетворення".

У лютому стало відомо, що Маск і група інших інвесторів подали заявку на купівлю некомерційної організації, яка контролює OpenAI, за $97,4 млрд. Альтман у соціальній мережі X відреагував: "Ні, спасибі, але ми купимо Twitter за $9,74 млрд, якщо хочете". Маск придбав Twitter у 2022 році за $44 млрд.

Пізніше юристи мільярдера заявили, що він відкличе пропозицію, якщо рада директорів OpenAI відмовиться від її перетворення на комерційну структуру, писала The Wall Street Journal.

У 2024 році Маск подав позов проти OpenAI, Альтмана і президента компанії Грегорі Брокмана, звинувативши їх у порушенні умов договору і недобросовісному веденні бізнесу.

У Маска є власний ШІ-стартап xAI.