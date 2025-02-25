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19:05 25.02.2025

У застосунку "Київ Цифровий" з’явилися автоматичні сповіщення про штрафи з паркування та відкриті провадження

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У застосунку "Київ Цифровий" з’явилися автоматичні сповіщення про штрафи з паркування та відкриті провадження

У міському мобільному застосунку "Київ Цифровий" з’явилися автоматичні сповіщення про прострочені штрафи та відкриті провадження, повідомила команда додатку "Київ Цифровий" у вівторок.

"Тепер користувачі отримуватимуть додаткове нагадування про оплату вчасно, а якщо строк спливе, то прийде повідомлення про відкриття виконавчого провадження", - повідомляє Київська міська державна адміністрація (КМДА).

За інформацією мерії міста, інспекція з паркування Департаменту територіального контролю м. Києва вже почала направляти документи щодо примусового виконання несплачених постанов зі штрафами, винесених інспекторами з паркування, до органів виконавчої служби в електронній формі.

"Як тільки зафіксують порушення, в застосунку прийде повідомлення з деталями: номер авто, вид штрафу, строк оплати та можливість одразу перейти до сплати. Якщо ж штраф не буде погашений вчасно, "Київ Цифровий" нагадає про початок виконавчого провадження та надасть контакти виконавця", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це стало можливим завдяки інтеграції "Київ Цифрового" та автоматизованої системи виконавчого провадження Міністерства юстиції України.

"Це ще один крок до цифровізації міських сервісів, що дозволить ефективніше забезпечувати дотримання правил паркування у столиці", – зазначив заступник директора Департаменту територіального контролю міста Києва, начальник інспекції з паркування Сергій Дубенко.

КМДА нагадує, що штрафів легко уникнути, вчасно сплачуючи за паркування через застосунок "Київ Цифровий" у розділі "Сервіси водія".

Теги: #штрафи #київ_цифровий

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