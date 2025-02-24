Телеком

21:46 24.02.2025

Україна і ЄС оновлять план впровадження електронних довірчих послуг - Федоров

2 хв читати
Україна і ЄС оновлять план впровадження електронних довірчих послуг - Федоров

Україна і Євросоюз оновлять спільний робочий план з впровадження електронних довірчих послуг, повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Щодо електронних довідчих послуг Цього року ми очікуємо на оновлення спільного робочого плану", - сказав Федоров у понеділок на спільному засіданні уряду України і Єврокомісії.

Він нагадав, що команда Мінцифри продовжує роботу в напрямку запуску Європейського гаманця цифрової ідентифікації (EUDI), що дозволить українцям використовувати цифрові документи в країнах ЄС, а європейцям - в Україні.

За словами Федорова, в застосунку "Дія" відбулось успішне тестування сумісності електронних документів з прототипами європейських цифрових гаманців в рамках пілотного проекту.

"Ми - єдина країна з двадцяти держав розробників європейського гаманця цифрової ідентифікації, яка наразі не є членом Європейського Союзу Це не випадково, бо Україна має експертизу реінженерингу послуг та в складних процесах", - підкреслив Федоров, зазначивши, що "Дія" встановлена на 70% смартфонах в Україні, а аудиторія її користувачів складається з 22 млн громадян.

Також Федоров висловив сподівання на тісну співпрацю з Єврокомісією щодо внесення змін до доповнення 17-3 додатку XVII до Угоди про асоціацію Україна-ЄС в частині електронної ідентифікації, автентифікації та довірчих послуг.

"З огляду на нашу плідну співпрацю щодо електронного ID у минулому наступним логічним кроком буде сприяння виконання рішення Комісії щодо взаємного визнання довірчих послуг згідно з eIDAS 2.0 (оновлена версія Regulation (EU) No 910/2014 про електронну ідентифікацію, автентифікацію та довірчі послуги в Європейському Союзі. Вона розширює та модернізує попередній регламент eIDAS (Electronic IDentification, Authentication and trust Services), ухвалений у 2014 році, - ІФ-У)", - сказав Федоров.

Віцепрем’єр-міністр розповів, що Україна розглядає імплементацію рішень Європейської Комісії щодо визнання конкретних довірчих послуг, зокрема Digital Services Act, Digital Markets Act.

"Україна активно слідкує за цими законодавчими актами ЄС Розробила проєкт закону України про цифрові послуги, який спрямований на імплементацію цих актів ЄС Спільне з проєктом EU4Digital триває аналіз законопроекту і пошук оптимальних шляхів реалізації норм актів права ЄС", - сказав Федоров.

 

Теги: #директива #безпека #системи

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:21 24.02.2025
Трамп: ми з Макроном погоджуємось, що Європа повинна взяти на себе центральну роль у забезпеченні довгострокової безпеки України

Трамп: ми з Макроном погоджуємось, що Європа повинна взяти на себе центральну роль у забезпеченні довгострокової безпеки України

21:51 24.02.2025
Україна імплементує директиву NIS2 щодо безпеки мереж і інформаційних систем - Федоров

Україна імплементує директиву NIS2 щодо безпеки мереж і інформаційних систем - Федоров

20:46 24.02.2025
Франція та Велика Британія підготували план щодо гарантій безпеки для України - Макрон

Франція та Велика Британія підготували план щодо гарантій безпеки для України - Макрон

19:09 21.02.2025
Можуть бути ефективні гарантії безпеки, коли Європа і США працюють разом - старший представник НАТО в Україні

Можуть бути ефективні гарантії безпеки, коли Європа і США працюють разом - старший представник НАТО в Україні

09:00 20.02.2025
21 лютого відбудеться спеціальна подія Київського безпекового форуму

21 лютого відбудеться спеціальна подія Київського безпекового форуму

21:45 19.02.2025
Макрон по завершенню другої зустрічі з лідерами ЄС та Канади: Ми підтримуємо Україну і візьмемо на себе відповідальність за забезпечення миру в Європі

Макрон по завершенню другої зустрічі з лідерами ЄС та Канади: Ми підтримуємо Україну і візьмемо на себе відповідальність за забезпечення миру в Європі

19:24 18.02.2025
Франція 19 лютого скликає другу зустріч для обговорення України та безпеки в Європі

Франція 19 лютого скликає другу зустріч для обговорення України та безпеки в Європі

22:07 17.02.2025
Партнери підтримують проєкти енергостійкості ДТЕК та розуміють їхнє значення для колективної енергобезпеки – СЕО холдингу після MSC-2025

Партнери підтримують проєкти енергостійкості ДТЕК та розуміють їхнє значення для колективної енергобезпеки – СЕО холдингу після MSC-2025

19:51 17.02.2025
ЗАЕС має стати частиною гарантій безпеки

ЗАЕС має стати частиною гарантій безпеки

12:10 15.02.2025
Зеленський закликає мати у лінії безпеки Європи як східний кордон України, так і східний кордон Білорусі

Зеленський закликає мати у лінії безпеки Європи як східний кордон України, так і східний кордон Білорусі

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Речник МЗС: Повідомлення про те, що в Україні заблоковано доступ до соцмережі Truth Social, не відповідають дійсності

"Нова пошта" закриває останнє відділення у Покровську

Мережа "Київстар" зможе працювати 10 год без е/е з другої половини 2025 р. - CEO

Держспецзв'язку повідомляє про спроби кібератак від імені CERT-UA

Мінкультури підтвердило ВВС, "Белсат ТБ", "Укрінформу", "Наше радіо", НСТУ та Associated Press статус критично важливих

ОСТАННЄ

ЄК оприлюднить оцінку нотифікації для надання Україні внутрішнього ринку для роумінгу в березні – віцепрезидентка ЄК

Україна очікує отримати внутрішній ринок для роумінгу в Європі в найближчі місяці - Федоров

Китайська ракета вивела на орбіту супутник зв'язку

Apple відключить функцію розширеного захисту хмарних даних у Великій Британії

Речник МЗС: Повідомлення про те, що в Україні заблоковано доступ до соцмережі Truth Social, не відповідають дійсності

Нові послуги для ветеранів і їх сімей з'явились у "Дії"

Google виплатить 326 млн євро для врегулювання податкового спору з владою Італії

"Нова пошта" закриває останнє відділення у Покровську

Huawei вивела на міжнародний ринок перший у світі "трискладний" смартфон Mate XT

OpenAI шукає шляхи захисту від ворожих поглинань

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА