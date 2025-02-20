Телеком

17:37 20.02.2025

Нові послуги для ветеранів і їх сімей з'явились у "Дії"

1 хв читати
Нові послуги для ветеранів і їх сімей з'явились у "Дії"

У "Дії" з'явились дві нові послуги для ветеранів та їх сімей, повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Згідно з дописом Федорова у Facebook, відтепер на порталі "Дія" можна оформити статус особи з інвалідністю внаслідок війни та статус члена сім’ї загиблого захисника.

За його словами, послугами можуть скористатись ветерани, які мають довідку про інвалідність. Також чоловіки, дружини, батьки та діти загиблих захисників з документами, які підтверджують участь у бойових діях, смерть та родинні зв’язки.

"Щоб отримати статус, треба подати заяву за кілька кліків у "Дії". Не треба збирати додаткових документів, відстоювати години в чергах та проходити всі кола бюрократичних процедур, як було раніше", - написав Федоров.

Він наголосив, що послуги для захисників та їхніх родин мають бути максимально комфортними.

Послуги реалізуються Мінцифрою спільно з Мінветеранів за сприяння "Проєкту підтримки Дія", який упроваджується ПРООН в Україні за фінансування Швеції.

Теги: #ветерани #дія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:55 20.02.2025
Отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни або члена сім’ї загиблого захисника можна на порталі "Дія"

Отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни або члена сім’ї загиблого захисника можна на порталі "Дія"

11:16 17.02.2025
Проєкт безоплатного лікування зору для ветеранів поширено на Дніпро

Проєкт безоплатного лікування зору для ветеранів поширено на Дніпро

16:56 13.02.2025
На посади фахівців із супроводу ветеранів подалися понад 1,2 тис. кандидатів

На посади фахівців із супроводу ветеранів подалися понад 1,2 тис. кандидатів

11:26 12.02.2025
Україна та Канада підписали меморандум про взаєморозуміння між міністерствами у справах ветеранів

Україна та Канада підписали меморандум про взаєморозуміння між міністерствами у справах ветеранів

18:21 11.02.2025
В застосунку "Дія" може з'явитися послуга розірвання шлюбу

В застосунку "Дія" може з'явитися послуга розірвання шлюбу

23:45 08.02.2025
У глядацькому голосуванні нацвідбору "Євробачення-2025" в "Дії" взяло участь понад 360 тис. українців

У глядацькому голосуванні нацвідбору "Євробачення-2025" в "Дії" взяло участь понад 360 тис. українців

21:39 08.02.2025
Застосунок "Дія" працює з незначними перебоями після початку глядацького голосування в нацвідборі на "Євробачення-2025"

Застосунок "Дія" працює з незначними перебоями після початку глядацького голосування в нацвідборі на "Євробачення-2025"

16:50 04.02.2025
У "Дії" з'явиться AI-асистент, який прийматиме скарги громадян

У "Дії" з'явиться AI-асистент, який прийматиме скарги громадян

14:33 31.01.2025
Сервіс скарг на відсутність мобільного зв'язку та інтернету з'явився в "Дії"

Сервіс скарг на відсутність мобільного зв'язку та інтернету з'явився в "Дії"

18:11 30.01.2025
У Хмельницькому на базі лікарень відкрили перші кабінети "Простір турботи про ветерана"

У Хмельницькому на базі лікарень відкрили перші кабінети "Простір турботи про ветерана"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Речник МЗС: Повідомлення про те, що в Україні заблоковано доступ до соцмережі Truth Social, не відповідають дійсності

"Нова пошта" закриває останнє відділення у Покровську

Мережа "Київстар" зможе працювати 10 год без е/е з другої половини 2025 р. - CEO

Держспецзв'язку повідомляє про спроби кібератак від імені CERT-UA

Мінкультури підтвердило ВВС, "Белсат ТБ", "Укрінформу", "Наше радіо", НСТУ та Associated Press статус критично важливих

ОСТАННЄ

Китайська ракета вивела на орбіту супутник зв'язку

Apple відключить функцію розширеного захисту хмарних даних у Великій Британії

Речник МЗС: Повідомлення про те, що в Україні заблоковано доступ до соцмережі Truth Social, не відповідають дійсності

Google виплатить 326 млн євро для врегулювання податкового спору з владою Італії

"Нова пошта" закриває останнє відділення у Покровську

Huawei вивела на міжнародний ринок перший у світі "трискладний" смартфон Mate XT

OpenAI шукає шляхи захисту від ворожих поглинань

Котирування Intel злетіли на 9% на чутках про інтерес з боку TSMC і Broadcom

OpenAI обговорює зміни в корпуправлінні для захисту від ворожих поглинань

Google виділяє $15 млн 20 вузам на освіту з кібербезпеки, з них 2 українські

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА