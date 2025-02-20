Нові послуги для ветеранів і їх сімей з'явились у "Дії"

У "Дії" з'явились дві нові послуги для ветеранів та їх сімей, повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Згідно з дописом Федорова у Facebook, відтепер на порталі "Дія" можна оформити статус особи з інвалідністю внаслідок війни та статус члена сім’ї загиблого захисника.

За його словами, послугами можуть скористатись ветерани, які мають довідку про інвалідність. Також чоловіки, дружини, батьки та діти загиблих захисників з документами, які підтверджують участь у бойових діях, смерть та родинні зв’язки.

"Щоб отримати статус, треба подати заяву за кілька кліків у "Дії". Не треба збирати додаткових документів, відстоювати години в чергах та проходити всі кола бюрократичних процедур, як було раніше", - написав Федоров.

Він наголосив, що послуги для захисників та їхніх родин мають бути максимально комфортними.

Послуги реалізуються Мінцифрою спільно з Мінветеранів за сприяння "Проєкту підтримки Дія", який упроваджується ПРООН в Україні за фінансування Швеції.