Інтерфакс-Україна
Телеком
20:06 11.02.2025

Кіберфахівці ЗСУ та ГУР провели масштабну кібероперацію проти паливно-енергетичного сектору РФ - джерела

2 хв читати
Кіберфахівці ЗСУ та ГУР провели масштабну кібероперацію проти паливно-енергетичного сектору РФ - джерела

У період 7 – 8 лютого 2025 року кіберфахівці Збройних сил України та Головного управління розвідки Міністерства оборони України провели масштабну кібероперацію проти головного підрядника «Газпрому» компанії «Газстройпром» та групи дочірніх підприємств, які займаються будівництвом та обслуговуванням нафто-газової інфраструктури РФ.

Як повідомили агентству «Інтерфакс-Україна» джерела у розвідці, загальна кількість компаній які потрапили під потужну кібератаку сягнула 23-х.

За інформацією джерел, кібератака стала можливою завдяки співпраці одного з керівників холдингу, який надав силам оборони України доступ до декількох ключових серверів та «дірявості» систем кібербезпеки російського виробництва.

Компанії, які були успішно атаковані українськими кібервоїнами:

1. АТ «Газстройпром» gsprom.ru

2. ПАТ «Газпром автоматизация» gazprom-auto.ru

3. ТОВ «ГСП-Комплектация» gsprom.ru/company/structure/ooo-gsp-

komplektatsiya

4. ТОВ «Инфосервис регион» isreg.ru

5. ТОВ «ВЕКТОР ВОСТОК» gsprom.ru/media/news/korporativnye- novosti/vektor-vostok

6. ТОВ «ССК «Газрегион» ssk-gaz.ru

7. ТОВ «ГСП Центр» www.gsp-center

8. ТОВ «ГСП-Сервис» gsprom.ru/company/structure/ooo-gsp-servis

9. ТОВ «ГСП-Технологии» gsprom.ru/company/structure/ooo-gsp-tekhnologii 10. ТОВ «ГСП-Механизация» gsprom.ru/company/structure/ooo-gsp- mekhanizatsiya

11. ТОВ «ГСП- Нефтегазпереработка» gsprom.ru/company/structure/ooo- gsp-pererabotka

12. ТОВ «ГСП-Переработка» gsprom.ru/company/structure/ooo-gsp- pererabotka

13. ТОВ «ГСП-ГСМ» gsprom.ru/company/structure/ooo-gsp-gsm

14. ТОВ «ГСП-1» gsprom.ru/company/structure/ooo-gsp-1

15. ТОВ «ГСП-2» gsprom.ru/company/structure/ooo-gsp-2

16. ТОВ «ГСП-4» gsprom.ru/company/structure/ooo-gsp-4

17. ТОВ «ГСП-6» gsprom.ru/company/structure/ooo-gsp-6

18. ТОВ «ГСП-7» gsprom.ru/company/structure/ooo-gsp-7

19. ТОВ «Сфера-Групп» sferagroup-com.ru

20. ТОВ «ГСП-Инвестиции» gsp-inv.ru

21. ТОВ «Газстройпром-Авто Транспортное Предприятие» gc-atp.ru

22. ТОВ «ГСП-5» gsprom.ru/company/structure/ooo-gsp-5

23. ТОВ «ГСП-ФИНАНС»

«В результаті успішних дій кіберфахівців ЗСУ та ГУР МО України виведено з ладу більше 120 фізичних серверів-гіпервізорів на яких було розміщено понад 1 500 віртуальних машин, знищено файлові сховища з документацією загальним обсягом понад 2 000 000 ГБ, виведено з ладу понад 10 000 комп’ютерів співробітників, зупинено роботу всіх систем і сервісів», - зазначило джерело.

Попередні підрахунки вказують на понесені ворогом великі збитки, які можуть сягати кілька мільярдів рублів.

За даними джерел, українські кіберфахівці повідомили, що «це не остання успішно знищена масштабна ціль в кіберпросторі, кібервійна буде набирати оберти і завдавати суттєвої шкоди агресору».

Теги: #зсу #гур #кібероперації

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:44 16.05.2025
ДОТ Міноборони оголосив закупівлю харчування для ЗСУ на 22,5 млрд грн

ДОТ Міноборони оголосив закупівлю харчування для ЗСУ на 22,5 млрд грн

16:44 13.05.2025
Міноборони та ЗСУ автоматизували процес обліку та зберігання відібраного біологічного матеріалу військовослужбовців

Міноборони та ЗСУ автоматизували процес обліку та зберігання відібраного біологічного матеріалу військовослужбовців

13:53 10.05.2025
ССО отримали FPV-дрони та мобільні комплекси – Порошенко передав допомогу на 30 млн гривень

ССО отримали FPV-дрони та мобільні комплекси – Порошенко передав допомогу на 30 млн гривень

21:47 08.05.2025
В Києві відбудеться благодійний забіг SPARTAN KYIV 2025 на підтримку ГУР

В Києві відбудеться благодійний забіг SPARTAN KYIV 2025 на підтримку ГУР

11:05 06.05.2025
Військові ЗСУ взяли участь у параді у Великій Британії з нагоди святкування 80-ї річниці Дня Перемоги в Європі

Військові ЗСУ взяли участь у параді у Великій Британії з нагоди святкування 80-ї річниці Дня Перемоги в Європі

10:55 06.05.2025
Зеленський: Україна стоїть, доки стоїть піхота

Зеленський: Україна стоїть, доки стоїть піхота

10:16 06.05.2025
ЗСУ вдалося стабілізувати ситуацію на Покровському напрямку

ЗСУ вдалося стабілізувати ситуацію на Покровському напрямку

19:06 05.05.2025
Міноборони та Сухопутні війська до вересня впроваджуватимуть пілотний проєкт з автоматизації транспортної логістики

Міноборони та Сухопутні війська до вересня впроваджуватимуть пілотний проєкт з автоматизації транспортної логістики

11:58 03.05.2025
Зеленський: В усіх варіантах гарантій безпеки для України номером один є сильна українська армія

Зеленський: В усіх варіантах гарантій безпеки для України номером один є сильна українська армія

13:46 01.05.2025
ЗСУ у квітні завдяки тактиці активної оборони відновили загалом 115 позицій - Сирський

ЗСУ у квітні завдяки тактиці активної оборони відновили загалом 115 позицій - Сирський

ВАЖЛИВЕ

Причиною збою у доступі до стрічок агентства "Інтерфакс-Україна" стала проблема із енергозабезпеченням датацентру в Нідерландах

"Київстар" закрив угоду з придбання 97% Uklon за $155,2 млн

Збій в роботі систем АТ "Укрзалізниця" стався через таргетовану кібератаку. Відновлення триває

"Київстар" оголосив купівлю 97% Uklon, планує закрити угоду в квітні

Шмигаль: ухвалюємо важливе рішення, що є частиною набуття роумінгового "безвізу" з Євросоюзом

ОСТАННЄ

Засновник Telegram заявив, що головною метою зовнішньої розвідки Франції була геополітика: Румунія, Молдова, Україна

"Нова пошта" на базі фулфілменту запустила митний склад в Польщі

DVL планує побудувати й модернізувати до 1 тис. сайтів у 2025р, протягом трьох років – 3 тисячі

DVL інвестує в розвиток GPON 1,5 млрд грн протягом трьох років

Понад 3,8 млн абонентів користуються VoLTE від lifecell

OpenAI випустила ШІ-інструмент для розробки програмного забезпечення

"Нова пошта" запустила новий формат: компанія створює мережу міні-відділень на території ЖК в Києві та містах-мільйонниках

Внаслідок атаки українських хакерів на російську судову систему у 2024 р. знищено третину архіву судових справ

VEON у I кв. наростив виручку на 8,9% - до $1 млрд, EBITDA - на 13,7%, виручка від бізнесу в Україні зросла на 36,9%

"Київстар" у I кв. збільшив виручку на 49,5%, подвоїв капітальні інвестиції

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА