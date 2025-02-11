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18:21 11.02.2025

В застосунку "Дія" може з'явитися послуга розірвання шлюбу

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В застосунку "Дія" може з'явитися послуга розірвання шлюбу

Міністерство цифрової трансформації (Мінцифри) вивчає доцільність запровадження послуги розірвання шлюбу в "Дії".

"Команда "Дії" наразі аналізує затребуваність та можливість реалізації послуги розірвання шлюбу онлайн серед українців. Від результатів цього дослідження залежить, чи з’явиться така послуга в "Дії" та чи розпочнеться робота над її розробкою", - повідомила пресслужба Мінцифри у відповідь на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

Раніше повідомлялося, що в Україні 2024 року зареєстровано 150,21 тис. шлюбів, що на 19,3% менше, ніж торік. Водночас кількість зареєстрованих розірвань шлюбу зросла на 42,2% до 34,29 тис., у тому числі за рішенням суду – на 2.3%, до 1,31 тис.

 

Теги: #послуги #мінцифри #дія

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