Герасим’юк: Україна жодного разу не вводила обмеження у сфері свободи слова за час повномасштабної війни

Голова Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим’юк заявляє, що Україна жодного разу не звужувала і не вводила обмеження у сфері свободи слова за час повномасштабної війни.

"Медійний регулятор за весь час війни, із самого початку повномасштабного вторгнення, на жоден день не зупиняв своєї роботи. Ми працювали по всій країні у важких обставинах. Також я хотіла б відзначити, що попри масштаби і інтенсивність бойових дій, попри безпекову ситуацію, тяжкі обставини, в яких живе українське суспільство, Україна жодного разу не звузила і не вводила обмеження у сфері свободи слова. Жодного разу не підняла руку на свободу діяльності медіа, хоч як всім відомо, під час дії закону про воєнний стан, цензура, в принципі, це є правом. Ми працюємо абсолютно вільно", - сказала Герасим’юк на конференції "Вступ України до ЄС: формування трансформаційного порядку денного" в п'ятницю у Києві.

Вона також підкреслила, що в таких складних обставинах, Україна розпочала і імплементує медійну реформу.

Крім того, Герасим’юк звернула увагу на плюралізм медіа в Україні. Зокрема, Герасим’юк повідомила, що на сьогодні в Україні зареєстровано: 2,8 тис. суб‘єктів в сфері медіа, які мають 5840 медіа, серед яких 309 телевізійних каналів, 491 радіостанція, 3752 друкованих ЗМІ, 652 онлайн-медіа.