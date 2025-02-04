Інтерфакс-Україна
Телеком
14:18 04.02.2025

Три найбільші оператори мобільного зв'язку запустили послуги VoLTE та VoWiFi

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Три найбільші оператори мобільного зв'язку запустили послуги VoLTE та VoWiFi

Три найбільші оператори мобільного зв'язку в Україні з грудня 2024 року запровадили на своїх мережах VoLTE та VoWiFi – послуги, які працюють навіть в умовах слабкого сигналу, повідомила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК).

"Послуги VoLTE та VoWiFi - додаткові переваги 4G для абонентів Три загальнонаціональні оператори мобільного зв’язку запровадили на своїх мережах послуги VoLTE та VoWiFi. Технологія 4G (LTE) надає не тільки набагато вищу швидкість передачі даних у порівнянні з 3G та 2G, але з її допомогою можна також значно покращити якість передачі голосу, а також бути на зв’язку навіть там, де сигнал занадто слабкий", - ідеться в повідомленні НКЕК в фейсбук у вівторок.

Технологія VoLTE дозволяє телефонувати через мережу 4G замість традиційної голосової мережі 2G/3G, забезпечуючи абоненту кращий зв’язок і якісну передачу звуку, уточнили в НКЕК.

VoWiFi дозволяє здійснити голосовий виклик через бездротову мережу Wi-Fi і може використовуватись у приміщеннях зі слабким сигналом мобільної мережі, наприклад, у підвальних та напівпідвальних приміщеннях або інших локаціях, куди не пробивається сигнал від мобільного оператора абонента.

З грудня 2024 року українські абоненти 4G всіх трьох операторів, які мають сучасні моделі смартфонів, мають можливість користуватись обома послугами, йдеться в повідомленні НКЕК.

"Це гарна і зручна альтернатива встановленню "репітора" (repeater) - пристрою, який використовується для підсилення сигналу, що передається по мережі чи лінії зв'язку. Пристрій приймає сигнал, підсилює його та передає далі, зберігаючи якість. У випадку з мобільним зв’язком він використовується для посилення покриття. У Wi-Fi-мережах "репітор" дозволяє збільшити зону дії сигналу.

Встановлювати пристрій на локації абонента може виключно оператор, оскільки він може створювати радіозавади для сусідніх мобільних мереж.

У НКЕК підкреслили, що абоненти можуть використовувати VoLTE у випадку, якщо цю функцію підтримує їх смартфон. Переважно функція вмикається автоматично, але іноді потрібно окремо увімкнути її в налаштуваннях. Для підключення послуги VoWiFi потрібно звернутись до мобільного оператора.

Як повідомлялось, найбільший в Україні мобільний оператор "Київстар" запустив для абонентів послугу VoWiFi (Voice over Wi-Fi), що надає змогу здійснювати дзвінки через мережу Wi-Fi навіть у місцях зі слабким сигналом мобільної мережі.

 

Теги: #послуги #звязок #мобільні_оператори

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