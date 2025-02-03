Інтерфакс-Україна
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14:54 03.02.2025

"Нова пошта" відкрила нове відділення у Чехії

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"Нова пошта" відкрила нове відділення у Чехії

Лідер експрес-відправлень в Україні компанія "Нова пошта" відкрила восьме стаціонарне відділення в Чехії у Празі, повідомила пресслужба компанії.

"Відділення почало працювати в Празі й стало вже третім у столиці Чехії. Загалом мережа в країні тепер налічує вісім відділень, розташованих у Празі, Брно, Пльзені, Ліберці, Остраві та Пардубіце", - йдеться в повідомленні пресслужби "Нової пошти" в понеділок.

Зазначається, що у новому відділенні "Нової пошти" у Празі клієнти можуть швидко відправляти та отримувати документи й посилки до 30 кг, придбати пакування.

Нове відділення розташоване за адресою: Francouzská 164/108, 101 00 Praha 10-Vršovice.

"Нова пошта" нагадала, що термін доставки відправлень з України до Чехії складає три робочі дні, по Чехії – від одного дня, а до інших європейських країн – від двох днів залежно від відстані.

Для клієнтів "Нової пошти" у Чехії доступні послуги кур’єрської доставки з будь-якої адреси в країні. Також кур’єр може забрати заздалегідь запаковану та оплачену посилку у зручний для відправника час. Замовити послугу можна через чат-бот, мультимовний сайт, особистий кабінет чи мобільний застосунок.

У співпраці з партнерами "Нова пошта" забезпечує доставку до 2700 поштоматів та PUDO (Pick-Up and Drop-Off - пункти прийому та видачі - ІФ-У) у Чехії.

Раніше повідомлялося, що "Нова пошта" торік подвоїла кількість опрацьованих відправлень в Молдов майже до 4 млн.

Теги: #відділення #чехія #нова_пошта

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