"Датагруп-Volia-lifecell" розробила трирічний план розвитку мережі

Постачальник послуг фіксованого доступу та мобільного зв'язку "Датагруп-Volia-lifecell" (DVL) розробила трирічний план розвитку мережі, реалізація якого дасть змогу наростити покриття і збільшити ємність мережі lifecell, повідомив DVL Михайло Шелемба.

"Ми вже презентували нашим основним вендорам (постачальникам обладнання) трирічний план розвитку мережі. 2-3 грудня у Варшаві буде зустріч, на якій ми маємо вдарити по руках за цим трирічним планом, термінами поставок, цінами", - сказав Шелемба на Q&A сесії, організованій спілкою Diia.City United.

За його словами, компанія, зокрема, імплементує рішення для збільшення покриття. "Ми знаємо, де у нас є проблеми з покриттям. Відповідно, є план із розвитку, із закриття цих "білих плям". Як правило, це там уже такі вже більше rural areas (сільська місцевість, - ІФ-У). Насправді є таке сприйняття, що у lifecell покриття гірше, ніж у конкурентів. Але... різниця в нас лише кілька відсотків. У нас 94%, у конкурентів - 95-98%. І за покриттям ми хочемо дійти до показника 97-98%. Це можна зробити за рік-півтора", - повідомив CEO DVL.

Крім того, після купівлі на аукціоні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК) радіочастот 2*5 МГц у смугах 1935-1940/2125-2130 МГц у 25 регіонах України мобільний оператор lifecell продовжить нарощувати ємність. За словами Шелемби, частоти доповнюють суцільну смугу, яку мобільний оператор уже використовує. Відповідно, їхній запуск не потребуватиме додаткових інвестицій - потрібно буде лише "зробити певні налаштування на рівні софту, щоб можна було почати використання". Реалізація рішень дасть змогу збільшити пропускну можливість (ємність) мережі на 33%, сказав Шелемба.

"Щодо розширення ємності - це частоти. Апгрейд обладнання можна робити швидко. Ми вже реалізували пілот в Івано-Франківській області, де помінявши кабелі на базових станціях, замінивши конектори на новіші, якісніші, ми отримали зростання ємності для абонента і зростання середньої швидкості на 70%. Також ми ставимо додаткові сектори на базових станціях. І є такий прийом, коли ти використовуєш усі частоти одразу, як у такому оркестрі. Це вимагає певного апгрейду обладнання, але ми останні два місяці працювали над тим, щоб зробити це максимально швидко", - сказав CEO DVL.

Він зазначив, що компанія має амбітний план розвитку мобільного оператора lifecell і докладає зусиль, спрямованих на збільшення енергостійкості оператора.

"Я тут відкрию невеличкий секрет, у нас найкраща ситуація серед мобільних операторів з відмовостійкості. Ми постійно зустрічаємося з регулятором, з державою, з різними органами, де ми дивимося на статистику, хто що робить... Першим рішенням моїх акціонерів було на четвертий день, коли ми зайшли в управління lifecell, ми закупили 32 тис. літій-полімерних батарей. Це (їхнє використання - ІФ-У) дасть нам змогу підняти автономність роботи базових станцій із нинішніх у середньому 4-6 годин до понад 8 годин", - розповів Шелемба.

За його словами, під час локальних блекаутів робота базових станцій, на яких встановлено нові акумуляторні батареї, не припинялася 8-12 годин без централізованого електропостачання.

Для забезпечення енергостійкості компанія також використовуватиме дизель-генератори, парк яких постійно поповнюється.

Як повідомлялося, регулятор НКЕК у вівторок провів аукціон, за підсумками якого "Київстар", "Vodafone-Україна" і lifecell отримали в користування на 15 років нові частоти в діапазонах 2100, 2300 і 2600 МГц, сумарно запропонувавши за них 2 млрд 894,734 млн грн за початкової загальної ціни 2 млрд 871,531 млн грн.

Згідно з умовами технологічно нейтральних загальнонаціональних ліцензій, встановлених НКЕК, кожен із переможців зобов'язався протягом 24 місяців від дати початку дії ліцензії забезпечити використання отриманої смуги частот на щонайменше 1,5 тис. базових станціях, а протягом перших 12 місяців - на щонайменше 500 базових станціях.

Шелемба заявив агентству "Інтерфакс-Україна", що після придбання частот компанія планує збільшити пропускну ємність мережі lifecell на 30-40% протягом першого кварталу 2025 року.

Також повідомлялося, що у вересні 2024 року NJJ Holding під керівництвом французького інвестора Ксав'є Ньєля завершила придбання національного постачальника послуг фіксованого доступу до інтернету Датагруп-Volia і третього за величиною мобільного оператора lifecell. Активи було об'єднано в групу DVL. Станом на кінець третього кварталу 2024 року lifecell обслуговував 9,9 млн абонентів.