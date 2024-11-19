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21:43 19.11.2024

lifecell наростить пропускну ємність на 30-40% у I кв.-2025 за рахунок виграних на аукціоні частот

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lifecell наростить пропускну ємність на 30-40% у I кв.-2025 за рахунок виграних на аукціоні частот

ТОВ "Лайфселл" (ТМ lifecell), третій за величиною мобільний оператор в Україні, планує збільшити пропускну спроможність на 30-40% протягом першого кварталу 2025 року завдяки купівлі на аукціоні у вівторок додаткових 5 МГц частот у діапазоні 2100 МГц за 463 млн грн, повідомив глава компанії Михайло Шелемба.

"Увесь комплекс заходів, які ми плануємо здійснити, має щонайменше подвоїти ємність для абонентів наступного року", - сказав він агентству "Інтерфакс-Україна", уточнивши, що цього планують досягти завдяки встановленню додаткового обладнання, яке розширює потужність використання цих частот у конкретних секторах, а також переходу на новіші технології на цих частотах.

Шелемба уточнив, що інвестиції у використання цих додаткових 5 МГц будуть невеликими, оскільки для цього буде використовуватися вже наявне обладнання. За його словами, це дає компанії можливість використовувати наявні ресурси на стійкість - компанія закупила 32 тис. батарей літій-полімерних, які надійдуть у грудні, - і більш концентроване використання цих частот завдяки апгрейду обладнання та синхронізацію частот між собою: щоб в одному ансамблі працювали частоти в (діапазонах) 2100, в 1800, в 900 і в 2600 МГц.

Шелемба зазначив, що задоволений результатами аукціону, хоча lifecell придбав тільки один лот, тоді як два його великі конкуренти - по два.

"У нас пріоритет №1 - це дати максимальне поліпшення ємності для наших абонентів максимально швидко. І це забезпечується якраз саме лотом №2, тому що він уже дуже близький до наших частот, які ми використовуємо, і ми можемо на тому ж обладнанні просто розширити спектр на 30%", - пояснив він.

"Другий фактор - у нас зараз, незважаючи на те, що ми вже 10 млн абонентів, одна з найкращих ситуацій, коли ми рахуємо кількість частот на одного абонента. Тому ми бачимо величезний потенціал використання цих частот", - додав глава lifecell.

За його словами, два з п'яти лотів у діапазонах 2300 і 2600 МГц, які придбали "Київстар" і "ВФ Україна" (ТМ Vodafone Україна), потребують побудови нової мережі для їх освоєння.

Той факт, що всі п'ять лотів на аукціоні було продано за цінами, близькими до початкових, Шелемба пов'язує з хорошою, правильною стратегією регулятора, яка забезпечила гарантовано високу ціну, а також правильні обмеження щодо недопущення концентрації.

"Кожен оператор для себе вираховує вартість частоти. Але також ми рахуємо, за найкращими своїми припущеннями, моделями, скільки ці частоти коштують для конкурентів. І коли ми подивилися на стартові лоти, ми побачили, що регулятор поставив стартову ціну досить високо і досить близько до тієї ціни, яку ми готові були заплатити", - зазначив директор оператора.

"Також важливо розуміти, що на відміну від перших тендерів, коли були просто нові частоти для 3G або нові частоти для 4G, ці частоти вже йдуть як додаткові до наявних", - доповнив Шелемба. За його словами, lifecell і "Vodafone Україна" прагнули придбати насамперед сусідні з їхнім наявним спектром частоти в діапазоні 2100 МГц, як найбільш ефективні, тоді як інші частоти для них мали меншу цінність.

"Тут регулятор і держава вже максимально обирають усе, що можна обрати, з цих додаткових частот. Тому був досить логічний розподіл, хто який лот забрав, саме тому, що вже є частоти, які використовуються", - підсумував голова lifecell.

Він додав, що необхідно ще враховувати фактор 5G.

"Зараз кількість використовуваних терміналів, які підтримують 5G, близько 20%. За 2-3 роки, якщо ми беремо це як за базовий сценарій, кількість терміналів уже буде, я думаю, 35-40%, може бути вище - до 50%. І що станеться? Коли ви будуєте мережу 5G, термінали використовують трафік 5G і, відповідно, не використовують частоти 4G. І, таким чином, ці частоти 4G розвантажуються", - пояснив Шелемба.

Як повідомлялося, регулятор НКЕК у вівторок провів аукціон, за підсумками якого "Київстар", "Vodafone-Україна" і lifecell отримали в користування на 15 років нові частоти в діапазонах 2100, 2300 і 2600 МГц, сумарно запропонувавши за них 2 млрд 894,734 млн грн за початкової загальної ціни 2 млрд 871,531 млн грн.

Відповідно до умов технологічно нейтральних загальнонаціональних ліцензій, встановлених НКЕК, кожен із переможців зобов'язався протягом 24 місяців від дати початку дії ліцензії забезпечити використання отриманої смуги частот на щонайменше 1,5 тис. базових станціях, а протягом перших 12 місяців - на щонайменше 500 базових станціях.

Теги: #аукціон #lifecell

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