Спорт

13:57 17.06.2024

Україна стала переможцем Золотої Євроліги з волейболу

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Україна стала переможцем Золотої Євроліги з волейболу

Чоловіча збірна України стала переможцем Золотої Євроліги з волейболу, здобувши перемогу над збірною Хорватії з рахунком 3:1 у фінальному матчі в Осієку (Хорватія).

Україна вдруге в історії здобула перше місце у Золотій Євролізі після перемоги у 2017 році. Таким чином, на команду чекає змагання на Кубку претендентів, який пройде в Китаї з 4 по 7 липня, для відбору до Ліги націй.

Як повідомила прес-служба групи компаній "Епіцентр", результат української команди продемонстрував високий потенціал країни у волейболі. Крім того, перемога стала можливою завдяки зусиллям оновленої команди під керівництвом аргентинського наставника Рауля Лосано.

"Ці змагання продемонстрували, що необхідно розвивати волейбол в Україні й ми маємо високий потенціал. Збірну представили багато молодих талановитих спортсменів, які навіть на змаганнях державного значення не були основними на майданчику. Федерація волейболу України зробила на них ставку й завдяки правильному підходу, мотивації та великому бажанню гравців збірна України з волейболу показала результат", - йдеться у прес-релізі компанії.

"Епіцентр" виступає партнером Федерації волейболу України, 2021 року між сторонами підписано меморандум про співпрацю. Крім того, співвласник "Епіцентру" Олександр Герега є першим віце-президентом ГО "Федерація волейболу України", а також співвласником волейбольного клубу "Епіцентр-Подоляни" (Городок Хмельницької обл.).

Теги: #спорт #епіцентр #фінал

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