Спорт

14:51 30.05.2024

Мінспорту внесло вже понад 800 осіб до переліку російських і білоруських спортсменів, які підтримують війну в Україні

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Мінспорту внесло вже понад 800 осіб до переліку російських і білоруських спортсменів, які підтримують війну в Україні

На сайті Міністерства молоді та спорту до розділу про російських і білоруських спортсменів, які підтримують війну в Україні, внесено вже понад 800 атлетів і спортивних чиновників.

"Мінспорту разом із Центром протидії дезінформації РНБО України, журналістами Watchers.Media та спортивною спільнотою сформували базу даних із більш як 800 представників росії та білорусі, які підтримують війну. Із доказами, як кожен із цих спортсменів чи функціонерів підтримує війну загалом і диктатора Путіна зокрема", - йдеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначено, що разом з Національним олімпійським комітетом України (НОК) та спортивними федераціями ці факти передають Міжнародному олімпійському комітету (МОК).

У відомстві заявили, що світова спільнота має усвідомлювати, що спортсмени з РФ і Білорусі, які отримали попередні ліцензії на участь в Олімпійських іграх у Парижі, фактично є співучасниками війни в Україні й не можуть претендувати на статус індивідуальних нейтральних атлетів.

"Тож важливо докладати спільних зусиль до відсторонення спортсменів із країн-агресорів від участі в Олімпійських іграх", - наголосили в Мінспорту.

Як повідомлялося, у квітні 2023 року на сайті Мінспорту з'явився розділ про російських і білоруських спортсменів, які підтримують війну в Україні.

Теги: #війна #списки #спортсмени

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