Спорт

03:13 19.05.2024

Усик переміг Ф'юрі в бою за звання абсолютного чемпіона світу

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Усик переміг Ф'юрі в бою за звання абсолютного чемпіона світу

Бій за звання абсолютного чемпіона світу між британцем Тайсоном Ф'юрі та українцем Олександром Усиком, який проходив у неділю вночі в Ер-Ріяді, завершився перемогою українського боксера, повідомляє Суспільне Спорт.

Усик переміг Ф'юрі роздільним рішенням суддів (115-112, 114-113 і 113-114)

Усика привітали з перемогою президент України Володимир Зеленський і мер Києва Віталій Кличко.

Це перший в історії поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі в епоху чотирьох поясів. Усик захищав чемпіонські пояси WBA, WBO та IBF і намагався відібрати титул WBC, який належав Ф'юрі.

Дебют поєдинку активніше почав Усик. Ф'юрі давав можливість українцю наносити по собі удари, хоча й наприкінці пропустив зліва у скроню.

Першу половину бою боксери не змінювали свої ролі: Усик частіше завдавав ударів і затискав Ф'юрі біля кута. Британець намагався контратакувати, зокрема робив це завдяки аперкотам. Лише в шостому раунді Ф'юрі виглядав помітнішим за Усика і завдав одразу кілька сильних ударів по українцю.

Найактивнішим у бою Усик - Ф'юрі став сьомий раунд у виконанні боксерів. Спочатку пройшов ще один аперкот від Ф'юрі. А ближче до кінцівки серію потужних ударів завдав по британцю й Усик.

У восьмому раунді Усик зміг пробити Ф'юрі точно в ніс, після чого у британця почалася кровотеча. У дев'ятому британець потрапив у нокдаун.

Усик продовжував переважати над Ф'юрі і в наступних двох раундах. Лише в 11-му британцеві вдалося частково повернути під контроль перебіг подій у поєдинку.

Переможця бою Усик - Ф'юрі мали визначити суддівські записки: обидва боксери протрималися всі 12 раундів. За роздільним рішенням суддів переможцем став українець.

Як повідомляється, Тайсон Ф'юрі зажадав реваншу від українського боксера вже в жовтні. Олександр Усик реванш прийняв.

Теги: #україна #перемога #чемпіон #бокс #усик

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