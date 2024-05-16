Спорт

10:51 16.05.2024

Від початку повномасштабного вторгнення РФ загинули вже 456 українських спортсменів і тренерів

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Від початку повномасштабного вторгнення РФ загинули вже 456 українських спортсменів і тренерів

Кількість загиблих українських спортсменів і тренерів унаслідок повномасштабної війни РФ проти України сягнула 456, повідомляє пресслужба Міністерства молоді та спорту України.

"456 українських спортсменів загинули через російську агресію... Кількість загиблих і поранених спортсменів зростає майже щодня", - повідомив виконувач обов'язків міністра Матвій Бідний.

Він розповів, що минулого тижня загинув дворазовий чемпіон Європи з важкої атлетики Олександр Пєлєшенко, який посів п'яте місце на Олімпіаді-2016 у Ріо-де-Жанейро (Бразилія).

Крім цього, зазначається, що внаслідок російських атак зруйновано понад 500 спортивних об'єктів і 100 об'єктів молодіжної інфраструктури.

Теги: #війна #загиблі #спортсмени

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