НОК і Мінспорту розробили рекомендації для українських атлетів щодо контактів із російськими та білоруськими спортсменами на Олімпіаді-2024

Національний олімпійський комітет України (НОК) і Міністерство молоді та спорту України розробили рекомендації для українських атлетів щодо контактів із російськими та білоруськими спортсменами на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі (Франція).

"Готуючись у надскладних умовах російської агресії до участі в Іграх ХХХIII Олімпіади 2024 року, Національний олімпійський комітет України та Міністерство молоді та спорту України вирішують низку питань для недопущення російських і білоруських спортсменів до міжнародних змагань і забезпечення безпеки українських олімпійців, які ймовірно можуть зустрітися на цих змаганнях із "індивідуальними нейтральними" спортсменами із країн-агресорів", - ідеться в повідомленні НОК.

Зазначається, що з метою вберегти українських атлетів від провокативних ситуацій у цьому документі виписано основні позиції, яких рекомендується дотримуватися українським спортсменам, тренерам, членам офіційної делегації та іншим особам, що перебуватимуть на території Франції під час Олімпіади-2024.

Зокрема, українцям рекомендується утримуватися від контактів із представниками країн-агресорів і в олімпійському містечку, і поза ним; у разі спроб провокацій інформувати керівництво делегації; не брати участі в спілкуванні в соціальних мережах і дискусіях не поширювати й не реагувати на контент спортсменів з РФ і Білорусі, не публікувати спільні фото та відео; дотримуватися правил участі у змаганнях, наскільки це необхідно для мінімального виконання вимог участі з нейтральними спортсменами; утримуватися від спільних фото та відео, а також перебувати на відстані від атлетів з РФ та Білорусі під час нагородження, якщо така необхідність не пов'язана з дотриманням вимог змагань; утримуватися від участі у пресконференціях, інтерв'ю та інших рекламних заходах до та після змагань разом зі спортсменами з країн-агресорів.

У НОК наголосили, що ці рекомендації стосуються контактів і з представниками Росії та Білорусі, і з іншими особами, які підтримують політику цих країн і можуть бути використані з метою пропаганди.