Україна інформує МОК про російських спортсменів, які не відповідають критеріям нейтральності для участі в Олімпіаді

Україна інформує Міжнародний олімпійський комітет (МОК) і Міжнародну спортивну федерацію про спортсменів, які перебувають у списку "Російські та білоруські спортсмени, які підтримують війну в Україні" й не можуть відповідати критеріям нейтральності для участі на Олімпійських іграх у Парижі, повідомив в. о. міністра молоді та спорту Матвій Бідний.

"У нас понад 800 атлетів і російських функціонерів перебувають на нашому сайті (Міністерство молоді та спорту - ІФ-У) у списку тих атлетів, які не можуть вважатися нейтральними. Ми чітко відстежуємо, коли хтось із них усе ж таки намагається пробратися через систему кваліфікації, і спільно з Національним олімпійським комітетом інформуємо і Міжнародний олімпійський комітет, і приймаючу сторону, і Міжнародну спортивну федерацію про те, що ці спортсмени не відповідають критеріям нейтральності", - сказав Бідний в ефірі національного телемарафону в четвер.

За його словами, на цьому напрямі є "певні успіхи".

Бідний також повідомив, що внаслідок російської агресії в Україні зруйновано понад 500 спортивних об'єктів, проте українські спортсмени продовжують готуватися до Олімпіади на базах олімпійської підготовки в Україні. Багато спортсменів здійснюють підготовку за кордоном за підтримки міжнародних партнерів.

Як повідомлялося, Літні Олімпійські ігри в Парижі стартують 26 липня 2024 року.