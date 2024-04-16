У Стародавній Олімпії запалили вогонь літніх Ігор у Парижі

У Стародавній Олімпії в Греції у вівторок відбулася церемонія запалювання вогню літніх Олімпійських ігор у Парижі, повідомляють грецькі ЗМІ.

За їхніми даними, на церемонії були присутні майже 600 високопоставлених осіб, включно з президентом Греції Катериною Сакелларопулу і президентом Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томасом Бахом.

Видання Greek Reporter пише, що в ритуалі запалення вогню брали участь акторки в ролі стародавніх жриць. Хореографію церемонії ставила хореограф Артеміс Ігнатіу на музику композитора Дімітріса Пападімітріу.

Грецька акторка Мері Міна, яка виконувала роль верховної жриці, запалила факел для початку естафети Олімпійського вогню в Греції та Франції. Вона передала факел грецькому золотому медалісту Стефаносу Дускосу, що знаменує початок естафети на грецькій землі, яка триватиме 11 днів - до 26 квітня.

Потім на Панафінейському стадіоні в Афінах відбудеться церемонія передання вогню Парижу - столиці літньої Олімпіади 2024 року.

ЗМІ зазначають, що вперше з 2019 року, коли спалахнула пандемія коронавірусу COVID-19, на заходах естафети вогню зможуть бути присутніми і глядачі.

Літні Олімпійські ігри в Парижі відбудуться з 26 липня до 11 серпня.