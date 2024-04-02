Спорт

15:28 02.04.2024

Мінспорту дає українським атлетам рекомендації щодо запобігання провокаціям з боку спортсменів з РФ і Білорусі на Олімпіаді - Бідний

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Мінспорту дає українським атлетам рекомендації щодо запобігання провокаціям з боку спортсменів з РФ і Білорусі на Олімпіаді - Бідний

 Міністерство молоді та спорту України дає українським атлетам рекомендації, пов'язані з безпекою та запобіганням провокаціям з боку нейтральних спортсменів (з РФ і Білорусі) на Олімпійських іграх у Парижі, повідомив в. о. міністра молоді та спорту Матвій Бідний.

"Ми працюємо з нашими атлетами й даємо рекомендації, які пов'язані насамперед з їхньою безпекою і запобіганням провокаціям. Наші атлети - дорослі люди, вони мають досвід виступів поруч з атлетами, які перебувають з нейтральними прапорами, і повністю розуміють усі ризики, пов'язані з цим", - сказав він в ефірі національного телемарафону у вівторок, відповідаючи на запитання, чи розробило міністерство рекомендації для українських спортсменів щодо взаємодії з атлетами з РФ і Білорусі на майбутній Олімпіаді.

Бідний зазначив, що в цьому питанні немає необхідності якоїсь додаткової роботи, оскільки кожен розуміє ступінь своєї відповідальності.

Водночас він зазначив, що наразі ще невідомо, чи будуть спортсмени з РФ і Білорусі в нейтральному статусі на Олімпіаді та в якій кількості.

Теги: #олімпіада #мінспорту

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