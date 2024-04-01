Спорт

12:11 01.04.2024

Мінспорту внесло вже понад 760 осіб до переліку російських і білоруських спортсменів, які підтримують війну в Україні

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На сайті Міністерства молоді та спорту в розділ про російських і білоруських спортсменів, які підтримують війну в Україні, внесено вже понад 760 атлетів і спортивних чиновників.

Згідно з інформацією на сайті Мінспорту, на сьогодні в переліку спортсменів і спортивних функціонерів, які підтримують війну в Україні, 766 осіб і вся національна команда РФ із дзюдо.

Зокрема, спортивні чиновники - 10 осіб, бокс - 161 спортсмен, змішані бойові мистецтва - 10, фігурне катання - 29, хокей - 18, лижний спорт - 8, великий теніс - 22, футбол - 21, легка атлетика - 8, художня гімнастика - 45, шахи - 4, плавання - 10, велоспорт - 84, баскетбол - 4, сучасне п'ятиборство - 2, самбо - 7, ритмічна гімнастика - 5, дзюдо - 37 атлетів і вся національна команда РФ, гандбол - 2, пляжний футбол - 1, стрибки з трампліна на лижах - 2, класична боротьба - 19, вільна боротьба - 95, спортивне скелелазіння - 2, важка атлетика - 9, вітрильний спорт - 1, карате - 1, біатлон - 28, тріатлон - 6, веслування - 1, художнє плавання - 2, кікбоксинг - 3, паралімпійське плавання - 1, настільний теніс - 1, стрільба - 1, волейбол - 1, санний спорт - 1, регбі-юніон - 2, дайвінг - 12, сумо - 1, велоспорт на гірському велосипеді - 29, тхеквондо - 10, стрільба з лука - 8, ралі-рейд - 1, фехтування - 4, плавання в ластах - 1, хокей із м'ячем - 1, бобслей - 4, скелетон - 1, катання на лижах у вільному стилі - 13, орієнтування - 2, велосипедні перегони на BMX - 10 і батут - 5 спортсменів.

Як повідомлялося, у квітні 2023 року на сайті Мінспорту з'явився розділ про російських і білоруських спортсменів, які підтримують війну в Україні.

Теги: #мінспорту

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