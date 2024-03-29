Спорт

14:29 29.03.2024

Програми обмінів і допомога від Польщі у спортивній сфері є показником солідарності країн

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У Міністерстві молоді та спорту України заявляють, що Польща має намір і надалі підтримувати Україну в спортивній та молодіжній сфері.

"Сторони домовились разом працювати над проєктами, які допоможуть зробити спорт ще доступнішим і цікавішим для громадян наших країн... Ця зустріч - великий крок уперед для спорту та молоді в Україні. Разом ми сильніші, і разом зробимо спорт кращим і доступним для кожного", - ідеться в повідомленні пресслужби Мінспорту України за результатами керівників спортивних відомств обох країн.

Сторони планують низку ініціатив, щоб місцеві спортивні федерації мали більше влади та можливостей для розвитку, а також працюють над тим, щоб спорт був вільний від дискримінації.

"Чесна гра без агресорів - ми об'єднані в позиції, що представникам країн-агресорів не місце в міжнародному спорті. Заявляємо про це чітко та голосно. Підтримка наших спортсменів - попри виклики війни, ми забезпечуємо спортсменам можливості для тренувань і змагань. Програми обмінів і допомога від Польщі - показник солідарності наших країн", - ідеться в повідомленні.

Крім того, у сфері боротьби з допінгом разом із Польщею Україна має намір працювати над посиленням контролю антидопінгових вимог.

Теги: #спорт #україна #польща

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