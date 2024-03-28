Прокуратура Іспанії вимагає засудити Рубіалеса до двох із половиною років в'язниці

Іспанська прокуратура клопоче про вирок колишньому голові футбольної федерації країни Луїсу Рубіалесу, який поцілував футболістку Дженні Ермосо після перемоги жіночої збірної на чемпіонаті світу, до двох із половиною років тюремного ув'язнення, повідомляє в середу агентство ЕФЕ.

"Прокуратура просить засудити Луїса Рубіалеса до двох із половиною років ув'язнення за обвинуваченнями в сексуальному насильстві та примусі", - інформує агентство.

Крім того, прокуратура пропонує, щоб ще протягом двох років Рубіалес перебував під поліцейським наглядом на волі. На цей час прокуратура просить позбавити його права працювати у спортивній сфері. Крім того, пропонується заборонити Рубіалесу на чотири роки спілкуватися з Дженні Ермосо і підходити до неї ближче, ніж на 200 м, а також виплатити їй штраф у розмірі 50 тис. євро.

Під час церемонії нагородження на жіночому чемпіонаті світу 20 серпня 2023 року після перемоги збірної Іспанії 46-річний Рубіалес поцілував Ермосо в губи. Пізніше він вибачився і зазначив, що поцілунок стався за взаємної згоди. Сама футболістка заявила: "Мені не сподобалося, але що я могла зробити?" Після цього деякі ЗМІ повідомили, що федерація змусила Ермосо применшити серйозність інциденту.