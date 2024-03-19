Спорт

18:03 19.03.2024

Відсутність публічної позиції щодо війни в Україні є недостатньою для набуття статусу нейтрального спортсмена громадянами РФ і Білорусі - Мінспорту

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Відсутність публічної позиції щодо війни в Україні є недостатньою для набуття статусу нейтрального спортсмена громадянами РФ і Білорусі - Мінспорту

Міністерство молоді та спорту України вважає, що відсутність публічної позиції щодо війни в Україні є недостатнім критерієм для набуття статусу нейтрального спортсмена громадянами Росії та Білорусі.

"Факт створення та фінансування російським урядом так званої "Міжнародної асоціації дружби" (МАД) та проведення так званих літніх та зимових "Ігор дружби" - це прямий доказ, що росія намагається створити власну альтернативу Міжнародному олімпійському комітету, а також власну альтернативу літнім та зимовим Олімпійським іграм. Ми розцінюємо вказані спроби російського режиму як загрозу міжнародному спортивному руху та інструменти гібридної війни проти цивілізованого світу з метою зруйнувати світовий порядок", - ідеться в заяві.

У відомстві зазначили, що підтримують заяву Міжнародного олімпійського комітету (МОК), яка засуджує спроби Росії створити альтернативні змагання і використовувати спорт для пропаганди.

"Присутність росії у міжнародному спорті перетворює його на суцільні "ігри дружби" - демонстрацію того, наче нічого страшного не відбувається, росіяни продовжують завойовувати олімпійські ліцензії, отримувати нагороди, готуватись до змагань. Як бути з Олімпійськими іграми, коли цілком очевидно, що росія використає будь-яку свою присутність для політизації спорту та легітимізації діючого режиму?" - йдеться в заяві.

У Мінспорту вважають, що демократичний світ, частиною якого є МОК, має бути сильнішим за "криваву путінську диктатуру, а не підживлювати її, надаючи найбільший майданчик у світі для поширення пропаганди".

В українському відомстві заявили, що розглядають спортсменів, які мають російське або білоруське громадянство, які відверто не засудили агресію РФ проти України, як агентів гібридного впливу, яких використовують російський і білоруський режими для поширення своєї пропаганди.

"Враховуючи нинішню ситуацію, ми вважаємо, що відсутність публічної позиції щодо війни в Україні є недостатнім критерієм для отримання статусу нейтрального індивідуального атлета (AIN) громадянами росії та білорусі, які мають намір брати участь у міжнародних спортивних заходах", - наголосили в міністерстві.

З огляду на це Мінспорту закликає відсторонити спортсменів, які мають російське або білоруське громадянство, від участі в будь-якому міжнародному змаганні, зокрема від участі в Олімпійських іграх, у будь-якому статусі.

Теги: #мінспорту

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