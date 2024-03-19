Спорт

11:51 19.03.2024

Українська національна збірна завоювала рекордні 76 медалей на змаганнях United States Air Force Trials 2024 - Мінветеранів

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Українська національна збірна завоювала рекордні 76 медалей на змаганнях United States Air Force Trials 2024 - Мінветеранів

Українська національна збірна завоювала рекордні 76 медалей на спортивних змаганнях United States Air Force Trials 2024 у Лас-Вегасі (США), повідомляє Міністерство у справах ветеранів.

"У Лас-Вегасі завершилися міжнародні спортивні змагання United States Air Force Trials 2024 серед ветеранів війни та поранених військовослужбовців. Українська національна збірна виборола рекордні 76 медалей: 44 золотих, 20 срібних і 12 бронзових. Найбільше нагород наші воїни здобули у змаганнях із плавання та веслування", - йдеться в повідомленні пресслужби міністерства.

За словами в. о. міністра у справах ветеранів Олександра Порхуна, це спосіб сказати світові, що український народ сильний духом, незламний і готовий до нових перемог.

"Ми пишаємося кожним ветераном, який продовжує боротьбу вже на спортивних аренах світу. Спортивна реабілітація - це один із пріоритетних напрямів, який й надалі розвиватиме Мінветеранів", - наводить слова Порхуна пресслужба.

United States Air Force Trials 2024 відбувалися з 8 до 14 березня, де брали участь 30 українських ветеранів і військовослужбовців із пораненнями. Вони змагалися в 11 адаптивних видах спорту: плаванні, велоспорті, баскетболі на візках, волейболі сидячи, регбі на візках, стрільбі з лука, пауерліфтингу, бігу, штовханні ядра/метанні диска, веслуванні, кульовій стрільбі.

Теги: #збірна #змагання #мінветеранів

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