Спорт

13:35 08.02.2024

Мінспорту: 317 українських спортсменів, тренерів і спортперсоналу прострочили дозволені терміни перебування за кордоном

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Мінспорту: 317 українських спортсменів, тренерів і спортперсоналу прострочили дозволені терміни перебування за кордоном

Міністерство молоді та спорту України заявляє, що за час дії воєнного стану 317 спортсменів, тренерів та осіб зі спортивного персоналу прострочили дозволені терміни перебування за кордоном.

"Мінспорту у 2022-2024 роках направило до Державної прикордонної служби України 4760 листів щодо перетину кордону спортсменами, тренерами та спортивним персоналом для участі в спортивних змаганнях", - ідеться у відповіді міністерства на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

Крім того, у Мінспорту зазначили, що за весь період дії в Україні воєнного стану, порушуючи вимоги законодавства, прострочили дозволені терміни перебування за кордоном 317 осіб.

Зокрема, серед них футболісти Артем Довбик, Анатолій Трубін, Ілля Забарний, Михайло Мудрик та Артем Громов, які грають у зарубіжних клубах.

Як повідомлялося, в Україні сім тренерів і тридцять сім спортсменів позбавлені п'ятдесяти чотирьох спортивних звань у 2022-2023 роках у зв'язку з довічною спортивною дискваліфікацією.

Повний перелік осіб:

Теги: #спортсмени #мінспорту #закордон

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