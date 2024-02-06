В Україні сім тренерів і 37 спортсменів позбавлені 54 спортивних звань у 2022-2023 роках у зв'язку з довічною дискваліфікацією - Мінспорту

В Україні сімох тренерів і 37 спортсменів позбавлено п'ятдесяти чотирьох спортивних звань у 2022-2023 роках у зв'язку з довічною спортивною дискваліфікацією, повідомило Міністерство молоді та спорту.

Згідно з відповіддю Мінспорту на запит агентства "Інтерфакс-Україна", у 2022 році в Україні присвоєно 1 322 спортивних звання і у 2023 році - 2 333 спортивних звання.

Водночас у зв'язку з довічною спортивною дискваліфікацією у 2022 році одного спортсмена й одного тренера було позбавлено спортивних звань: Віталія Невеселого ("Майстер спорту", бокс) і Володимира Ненашева ("Заслужений тренер", бокс).

У 2023 році 28 звань "Майстер спорту" було позбавлено 26 спортсменів: Єгор Бабак (гирьовий спорт), Олександр Баландін (армспорт), Артур Білани (рибальський спорт), Дмитро Гапоненко (підводний спорт), Дмитро Глек (паверліфтинг), Євген Гоєнко (спортивне орієнтування); Роман Дзюба (паверліфтинг), Анатолій Єгіазарян (козацький поєдинок і панкратіон), Олександр Єрьоменко (карате), Сергій Каспер (кульова стрільба), Максим Києнко (мотоциклетний спорт), Микита Крилов (бойове самбо і карате), Олександр Нагребельний (академічне веслування), Лілія Панюкова (армспорт), Денис Парфьонов (спортивні танці), Андрій Рибницький (гандбол), Олексій Сідоренко (кульова стрільба), Орест Слава (шашки), Ольга Суковицина (кульова стрільба), Дмитро Хассай (культуризм), Наталія Чернишева (кульова стрільба), Андрій Шакура (регбі), Сергій Шепітько (армспорт), Юрій Шумілов (велосипедний спорт), Владислав Щепоткін (кульова стрільба) та Сергій Янчий (регбі).

Також 14 спортсменів позбавлено звання "Майстер спорту міжнародного класу": Єгор Бабак (гирьовий спорт), Олександр Баландін (армспорт), Дмитро Гапоненко (підводний спорт), Олександр Єрьоменко (карате), Марія Капітаненко (кульова стрільба), Сергій Каспер (кульова стрільба), Віталій Мироненко (кікбоксинг), Володимир Міщенко (панкратіон), Денис Парфьонов (спортивні танці), Владислав Прянишніков (кульова стрільба), Микита Радіонов (французький бокс), Віктор Савченко (кікбоксинг), Наталія Чернишева (кульова стрільба) та Владислав Щепоткін (кульова стрільба).

Крім того, ще чотири спортсмени позбавлені звання "Заслужений майстер спорту": Артур Айвазян (кульова стрільба), Артем Іванов (важка атлетика), Дмитро Невенченко (футбол із вадами слуху) та Артем Удачин (важка атлетика).

Серед іншого, у 2023 році шести звань "Заслужений тренер" позбавлені: Володимир Дворцов (бокс), Михайло Заргарян (важка атлетика), Богдан Клименко (кульова стрільба), Анатолій Нафанець (важка атлетика), Едуард Нафанець (важка атлетика) та Ігор Трофімов (кульова стрільба).