Мінспорту на 15% скоротило кількість штатних одиниць відомства

Міністерство молоді та спорту України скоротило на 15% кількість штатних одиниць відомства, повідомив в. о. міністра Матвій Бідний.

"Ми провели оптимізацію структури міністерства і скоротили кількість співробітників на 15%", - сказав Бідний в ефірі національного телемарафону в понеділок.

Він зазначив, що скорочено саме вакантні посади, які були в міністерстві, і про звільнення людей не йдеться.

"Але ми розуміємо, що ефективна робота має свої критерії, і ми після перебудови внутрішньої структури міністерства будемо дуже чітко оцінювати внесок кожного в нашу спільну справу, в роботу, в реформу системи спорту. Я думаю, ротації ще не завершені", - підсумував Бідний.