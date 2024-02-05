Спорт

10:37 05.02.2024

Мінспорту на 15% скоротило кількість штатних одиниць відомства

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Мінспорту на 15% скоротило кількість штатних одиниць відомства

Міністерство молоді та спорту України скоротило на 15% кількість штатних одиниць відомства, повідомив в. о. міністра Матвій Бідний.

"Ми провели оптимізацію структури міністерства і скоротили кількість співробітників на 15%", - сказав Бідний в ефірі національного телемарафону в понеділок.

Він зазначив, що скорочено саме вакантні посади, які були в міністерстві, і про звільнення людей не йдеться.

"Але ми розуміємо, що ефективна робота має свої критерії, і ми після перебудови внутрішньої структури міністерства будемо дуже чітко оцінювати внесок кожного в нашу спільну справу, в роботу, в реформу системи спорту. Я думаю, ротації ще не завершені", - підсумував Бідний.

 

Теги: #скорочення #мінспорту

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