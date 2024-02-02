Бій Усика і Ф'юрі відкладено через травму Ф'юрі

Бій за звання абсолютного чемпіона світу між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком, призначений на 17 лютого, не відбудеться, повідомляє "Суспільне" з посиланням на журналіста американського міжнародного спортивного ТВ-каналу ESPN Майка Коппінджера.

"У п'ятницю, 2 лютого, британець зазнав розсічення на обличчі під час спарингу. Ф'юрі наклали шви, через які володар пояса WBC не встигне підготуватися до поєдинку в лютому", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що це вже вдруге перенесено бій.