Бій Усика з Дюбуа відбудеться 19 липня на стадіоні "Вемблі"

Український боксер Олександр Усик та британський професійний боксер Денієл Дюбуа проведуть чемпіонський матч-реванш у важкій вазі 19 липня на лондонському стадіоні "Вемблі", повідомляє видання The Ring.

"Бій-реванш Олександра Усика з Денієлом Дюбуа за титул чемпіона світу за версією журналу Ring та беззаперечного чемпіона світу в суперважкій вазі тепер відбудеться на тиждень пізніше – 19 липня на лондонському стадіоні "Вемблі". Спочатку бій був запланований на 12 липня", - ідеться у повідомленні.

Про причини перенесення поєдинку не повідомляється.

Як повідомлялось, у серпні 2023 Усик за допомогою технічного нокауту в дев'ятому раунді здобув перемогу над Дюбуа та зберіг титули провідних боксерських організацій планети.