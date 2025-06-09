PSS by Logics7 передає естафету бренду L7 Simulators

Власник компанії Лоджікс 7 Україна Ігор Бєлов завершив угоду з передання прав на виробництво бойових симуляторів та пов’язаного програмного забезпечення групі компаній Л7. Процес підготовки та юридичного оформлення угоди тривав понад пів року й охоплював передачу прав на ліцензії, сертифікати та інтелектуальну власність.

Відтепер офіційним виробником симуляторів бойової підготовки стає одна з компаній групи — Л7 Індастрі. Продукція буде випускатися під новим брендом L7 Simulators, який приходить на зміну добре відомому ринку бренду PSS by Logics7.

"Ми шукали покупця, який розділяє наші цінності, нашу місію і прагне масштабувати бізнес задля спільної мети – перемоги України. Я залишаюся стратегічним радником компанії з розвитку інновацій та продуктів. Моє покликання — створювати й розвивати, бути ідейним натхненником і новатором. Я знайшов себе саме в цій ролі", — прокоментував Ігор Бєлов.

Новим генеральним директором групи компаній Л7 призначено Олену Душину, яка до цього займалася побудовою та впровадженням бізнес-процесів у компанії Лоджікс 7 Україна. Таке стратегічне рішення ухвалили нові власники з огляду на її багаторічний досвід у розвитку бізнесів, побудові ефективних організаційних структур, а також здатність бути сильним лідером, що надихає команду, об’єднує її довкола спільної мети та забезпечує злагоджену і продуктивну взаємодію між усіма підрозділами.

У компанії підкреслюють, що якість, функціональність та інноваційність симуляторів залишаться незмінними, як і повна спадковість попереднього бренду. Це важливо для користувачів, які вже проходили навчання на цих системах і високо оцінили їхню ефективність. В умовах війни нові власники свідомо утримуються від суттєвих змін у позиціонуванні бренду, зосереджуючи увагу на результатах навчання, швидкості впровадження технологій та розширенні доступу до бойової підготовки.

Команда програмістів, підрозділ R&D та виробництво залишаються без змін і продовжать роботу в повному складі вже під новим брендом. Нова компанія також успадковує соціальну функцію — безкоштовну підготовку військових у власному шоурумі та виїзні навчання інструкторами на передовій.