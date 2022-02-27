Під Васильковом триває бій за аеропорт, через що рятувальники не можуть розпочати гасіння пожежі на нафтобазі – голова обладміністрації

Бій за аеропорт під м.Васильків Київської області триває нині, через що рятувальники не можуть розпочати ліквідацію пожежі на нафтобазі в сусідньому селі, що виникла внаслідок ракетного удару російської армії, повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба.

"Російські війська завдали ракетного удару по нафтобазі в селі Крячки Васильківської громади. Спалахнула велика пожежа, яку можна бачити навіть з Києва. Бій не припиняється, тому ДСНС області не може розпочати гасіння. Наразі вдалося перекрити постачання газу", - написав Кулеба у Facebook.

При цьому він зазначив, що пряме потрапляння в резервуар із паливом загрожує екологічною катастрофою. "Робимо все можливе, щоб цього не допустити!" - написав голова обладміністрації.

Джерело: https://www.facebook.com/oleksyikuleba/posts/355374889931407