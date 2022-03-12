На Харківщині зупинено ворожу колону - Держприкордонслужба

У Харківській області прикордонники спільно із ЗСУ зупинили ворожу колону та знищили броньований автомобіль "Тигр".

"Протитанковий розрахунок прикордонників виявив рух ворожої колони в один населений пункт у Харківській області. Щоб не допустити потрапляння ворожих сил до села, військовослужбовці Держприкордонслужби точним пострілом знищили броньований автомобіль "Тигр", що йшов у голові колони, повідомляється на сайті Держприкордонслужби України.

Коли ворог у відповідь почав накривати вогнем позицію прикордонників, включилися бійці Збройних сил України та змусили противника втекти.

У Держприкордонслужбі України зазначають, що, крім підбитого "Тигра", ворог має втрати в самохідній артилерії. Українські захисники з бою вийшли без втрат.

Джерело: https://dpsu.gov.ua/news/prikordonniki-z-biycyami-zsu-zupinili-vorozhu-kolonu-na-harkivshchini/