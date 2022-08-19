Бій Усика та Джошуа відбудеться у Саудівській Аравії 20 серпня

Українець Олександр Усик захищатиме чемпіонські пояси у надважкій вазі в бою проти британця Ентоні Джошуа в суботу, 20 серпня, у місті Джидді (Саудівська Аравія), пише "Суспільне", анонсуючи пряму трансляцію.

Пряму трансляцію поєдинку в HD-якості покажуть регіональні телеканали "Суспільного" (крім "Суспільне Крим" та "Суспільне Донбас"), а на "Радіо Промінь" можна буде прослухати радіотрансляцію. Трансляція регіональними каналами розпочнеться о 23:40 зі студії перед поєдинком.

Це вже друга зустріч Усика та Джошуа: восени минулого року українець переміг британця одноголосним рішенням суддів та повернув чемпіонські титули в Україну. Досі Усик не зазнав жодної поразки на профі-ринзі - 19 перемог (13 із них нокаутом). Джошуа провів 26 поєдинків - 24 перемоги (22 із них нокаутом) та дві поразки.

Під час трансляції бою благодійний фонд Усика збирає кошти для підтримки ЗСУ та українського народу у війні проти РФ.