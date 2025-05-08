Інтерфакс-Україна
Події
10:55 08.05.2025

Індія і Пакистан провели найбільший повітряний бій - ЗМІ

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Індія і Пакистан провели найбільший повітряний бій - ЗМІ

Під час збройного конфлікту між Індією і Пакистаном у середу загалом 125 винищувачів з обох сторін було задіяно в повітряному бою в прикордонних районах, який тривав близько години, повідомив телеканал CNN, посилаючись на високопоставлене джерело в пакистанських силах безпеки.

"Повітряний бій" між пакистанськими та індійськими винищувачами, унаслідок якого, за словами пакистанських офіційних осіб, було збито п'ять індійських літаків, був одним із "наймасштабніших і найтриваліших у новітній історії авіації", - повідомило CNN високопоставлене джерело в пакистанських силах безпеки.

За словами джерела, у бою брали участь загалом 125 винищувачів, і жодна зі сторін не покидала свого повітряного простору. Він також повідомив, що обмін ракетними ударами іноді відбувався на відстані понад 160 кілометрів (100 миль).

Іноді індійським ВПС доводилося здійснювати кілька заходів на цілі. Пакистан зробив усе можливе, щоб звести до мінімуму жертви серед мирного населення, сказало джерело.

Теги: #бій #пакистан #індія #повітряний

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