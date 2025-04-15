Усик проведе бій з Дюбуа за пояс абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі 12 липня на стадіоні "Вемблі" – ЗМІ

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Український боксер Олександр Усик та британський професійний боксер Даніель Дюбуа знаходяться в процесі завершення угоди щодо чемпіонського матчу-реваншу у важкій вазі 12 липня на лондонському стадіоні "Вемблі", це буде другій бій спортсменів, повідомляє видання The Ring.

По версії видання Усик – боксер № 1 у світі за версією видання, здобув дві перемоги над Тайсоном Ф'юрі у 2024 році в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, і закріпив за собою звання найсильнішого важковаговика свого покоління. Перша зустріч у травні була названа журналом Ring Magazine "боєм 2024 року", під час якого у 9-му раунді Усик завалив Ф'юрі шквалом з 14 ударів без відповіді.

Ця перемога принесла Усику беззаперечне чемпіонство у важкій вазі, але воно було недовгим, оскільки незабаром він відмовився від титулу IBF, щоб вийти на матч-реванш з Ф'юрі. IBF, яка зобов'язала Усика провести бій проти Дюбуа, підняла його з тимчасового володаря титулу до визнаного чемпіона.

Лондонський боксер Дюбуа здобув найбільшу перемогу в своїй кар'єрі, нокаутувавши в п'ятому раунді колишнього об'єднаного чемпіона Ентоні Джошуа у вересні на "Вемблі".

Після того, як 38-річний Усик зберіг свої три титули в грудні, 27-річний Дюбуа вийшов на ринг, щоб викликати його на бій-реванш. Спочатку Дюбуа мав зустрітися з Джозефом Паркером у лютому в Ер-Ріяді, але той захворів, через що бій було скасовано.

Як повідомлялось, у серпні 2023 Усик за допомогою технічного нокауту в дев'ятому раунді здобув перемогу над Дюбуа та зберіг титули провідних боксерських організацій планети.