Макрон назвав терористичну загрозу викликом під час організації Олімпіади в Парижі

Президент Франції Еммануель Макрон заявив під час звернення, присвяченого Олімпійським іграм у Парижі, що терористична загроза в Парижі зберігається і це серйозний виклик у сфері безпеки.

"Ми стикаємося з декількома викликами під час організації Ігор. Перший із них - це безпека. Терористична загроза зберігається, це величезна проблема", - сказав Макрон.

Він зазначив, що безпеку під час Ігор забезпечуватимуть по 30 тис. поліцейських і жандармів щодня.

Літні Олімпійські ігри в Парижі стартують 26 липня 2024 року