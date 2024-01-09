На зимовій Юнацькій Олімпіаді-2024 у Південній Кореї Україну представлять 44 спортсмени у 12 дисциплінах - НОК

На IV зимових Юнацьких Олімпійських іграх (ЮОІ) в Канвондо (Республіка Корея) Україну представлятимуть 44 спортсмени у 12 спортивних дисциплінах, повідомляє Національний олімпійський комітет (НОК).

"У змаганнях, які вже зовсім скоро розпочнуться у провінції Канвондо (Республіка Корея), Україну представлятимуть 44 юних олімпійці: 24 юнаки та 20 дівчат", - ідеться в повідомленні пресслужби НОК.

Зазначається, що спортсмени національної збірної команди України вибороли право змагатися у 12 з 15 спортивних дисциплін, що ввійшли до програми ЮОІ-2024, а саме біатлоні, гірськолижному спорті, керлінгу, лижному двоборстві, лижних гонках, стрибках на лижах з трампліна, санному спорті, скелетоні, сноубордингу, фігурному катанні на ковзанах, фристайлі та шорт-треку.

Як повідомлялося, 4 січня Міністерство молоді та спорту схвалило участь делегації національної збірної України у IV зимовій Юнацькій Олімпіаді в Південній Кореї, що відбудеться з 19 січня по 1 лютого 2024 року.